Конференция «Агрохолдинги России — 2025»
«Логика молока» нарастила производство на 2%

Компания отмечает рост спроса на продукты с повышенным содержанием белка

Согласно прогнозам, потребление молока в России до 2030 года будет ежегодно расти примерно на 1,5%
Компания «Логика молока» (ранее — Health & Nutrition, а до этого «Данон Россия»; бренды «Простоквашино», «Тёма», «Актибио» и др.) за январь-сентябрь выпустила 729 тыс. т продукции, что на 2% больше, чем за тот же период годом ранее. Продажи также выросли на 2%, сообщила компания. Экспорт за девять месяцев составил 12,6 тыс. т, по итогам года компания рассчитывает выйти на рекордные показатели отгрузок за счет расширения номенклатуры и географии поставок.

В том числе продажи мягкого творога в баночке в январе-сентябре увеличились на 22,5%, творожного зерна в сливках — на 26,7%, творога — на 7,1%. Продажи греческого йогурта выросли на 11,6%. «Мировые аналитические агентства и издания сходятся во мнении, что одним из главных драйверов молочного рынка является тренд на ЗОЖ и здоровое питание, благодаря чему спрос на продукты с повышенным содержанием белка существенно растет. “Логика молока” также отмечает данную тенденцию», — говорится в сообщении компании. Так, по данным «Нильсен» в первом полугодии в молочных категориях рост продаж протеиновых товаров превысил 130% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. В таких же категориях без добавления протеина рост был почти в восемь раз ниже — на 17,7%.

Продажи детского питания по итогам трех кварталов увеличились на 15,6% по сравнению с январем-сентябрем 2024-го, что компания объясняет повышенным интересом к введению детского питания в рацион и новым позиционированием бренда «Тёма». Положительная динамика продаж также отмечается в категориях молока, кефира и напитков на растительной основе.

«Согласно прогнозам, потребление молока в России до 2030 года будет расти примерно на 1,5% ежегодно, поэтому мы ведем постоянную работу по модернизации наших предприятий, увеличению производственных мощностей и их эффективному использованию, внедрению новых технологий, — отметил гендиректор компании Якуб Закриев. — Это позволяет нам обеспечивать растущий спрос необходимым объемом продукции и регулярно выпускать новые продукты, которые отвечают на запросы нашего потребителя. При этом мы видим растущий интерес к молочной продукции и на зарубежных рынках, поэтому внимательно следим за общемировыми трендами для сохранения конкурентоспособности».

До 2030 года компания планирует вложить в развитие производства около 100 млрд руб., ранее говорил председатель совета директоров Руслан Алисултанов. Основным направлением инвестиционной программы будет модернизация существующих производственных мощностей, также принято решение о вертикальной интеграции бизнеса для повышения самообеспеченности перерабатывающих мощностей сырьем. «Мы ставим задачу наращивать объемы и параллельно акцентируем внимание на балансе низкомаржинальной традиционной части продуктов (молоко, творог, кефир, сметана и др.) и более высокомаржинальной современной продукции. В этом году мы перешагнем психологический барьер в миллион тонн переработки молока», — рассказывал он.

