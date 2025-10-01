«Амилко» увеличит мощности завода по глубокой переработке зерна

Вряд ли этот год для индустрии глубокой переработки зерна будет более успешным, чем рекордный 2024-й Pixabay

Компания «Амилко» увеличит мощности по глубокой переработке кукурузы в Ростовской области с 270 тыс. т до 500 тыс. т зерна в год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр экономического развития региона Павел Павлов. «Обсудили (в ходе визита на предприятие) ход третьего этапа проекта, предусматривающего запуск производства импортозамещающих продуктов — глюкозных и фруктозных сиропов, пищевых крахмалов», — написал он, добавив, что в 2024 году объем отгруженной продукции «Амилко» превысил 5,1 млрд руб.



Накануне Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна «Союзкрахмал» представила рейтинг компаний отрасли глубокой переработки зерна за прошлый год. Первое место заняла компания «Каргилл» (чистая прибыль за отчетный период — 8,9 млрд руб.), второе — «Завод премиксов №1» (4,2 млрд руб.), третье — «Амилко» (2,1 млрд руб.), четвертое — «Астон Крахмало-Продукты» (2,25 млрд руб.), пятое — «Крахмалопродукт» (1,14 млрд руб.).



Сейчас в России реализуются четыре проекта в области глубокой переработки зерна: «Органические кислоты» (Тульская область), «Амирост» (Ростовская область), «Протеинсиб» (Тюменская область) и «Донбиотех» (Ростовская область). Все остальные заявленные предприятия пока на самых ранних этапах реализации, говорит президент «Союзкрахмала» Олег Радин.



В целом, по его словам, вряд ли этот год для индустрии глубокой переработки зерна будет более успешным, чем 2024-й, который показал рекорд по нативному кукурузному крахмалу — выпуск составил 340 тыс. т. Производство пшеничного крахмала в прошлом году снизилось на 5 тыс. т и составило 47 тыс. т, модифицированных крахмалов — 123 тыс. т (в 2023-м — чуть более 100 тыс. т). «Но, если смотреть, куда расти, то, конечно, нужны пищевые модификации. “Амирост” нацеливается как раз на пищевые модификации и, я думаю, “Амилко” тоже увеличивает свои мощности под них. Плюс, “Рустарк” также реализует свой проект по пищевым модификатам. Надеемся, что в 2026 году они запустят свое производство», — прокомментировал Радин «Агроинвестору».



С точки зрения потребности в индустриальных модификациях, в частности, катионных крахмалах, отрасль зависит от того, как будет развиваться целлюлозно-бумажная промышленность. По словам Радина, скорее всего, в этом направлении в текущем году вырасти не удастся. Другая отрасль, потребляющая индустриальные крахмалы, — нефтедобывающая — в этом году однозначно покажет снижение, что отразится и на потреблении бурильных реагентов. Еще одно направление — глюкозные сиропы (различные виды крахмальных паток) — в 2024 году показало рекорд производства в 503 тыс. т, и в 2025-м эта ниша по большей части будет зависеть от экспорта кондитерской продукции. «Если экспорт кондитерских изделий вырастет, то и мы сможем выработать чуть больше сиропов, чем в 2024-м году», — добавляет Радин.



Глюкозно-фруктозные сиропы (ГФС) в 2025-м однозначно покажут спад, продолжает эксперт, объясняя это тем, что снижение связано с акцизами на сахаросодержащие напитки и их ожидаемым увеличением. Так, в 2023-м выпуск ГФС был на уровне 293 тыс. т, в 2024-м — 284 тыс. т. Производство мальтодекстрина пока примерно соответствует прошлогоднему — около 30 тыс. т за первое полугодие. По словам Радина, отрасль развивает его применение в производстве мороженого, молочных продуктов и др., в результате внутренний рынок мальтодекстрина растет каждый год.



Вместе с тем, отмечает Радин, отрасль зависит от урожая зерна, который прогнозируется на достаточно высоком уровне. В частности, валовой сбор кукурузы, по прогнозам экспертов, должен быть на 700-750 тыс. т выше, чем в предыдущем году. Однако вопрос в объеме экспорта: так, аналитики говорят, что только в Иран Россия может отгрузить порядка 7 млн т кукурузы. «Также вся пищевая индустрия отмечает снижение спроса со стороны конечного потребителя, и это накладывается и на наши продажи <...>. Мы понимаем, что от еды отказываются в последнюю очередь, но на каких-то товарах, при производстве которых используются крахмалопродукты, потребитель экономит и исключает их из своего рациона», — говорит Радин.



Что касается промбиотеха, то, по его словам, в этом году индустрия показывает неплохие результаты. Так, за первые шесть месяцев 2025-го было произведено 76 тыс. т лизин-сульфата. Если эта динамика сохранится, то по итогам года выпуск аминокислоты может превысить результаты 2024-го (около 136 тыс. т), несмотря на сложности, с которыми сталкиваются заводы из-за близости к территории проведения СВО.



Он также выражает надежду, что в этом году экспорт продукции глубокой переработки зерна вырастет: так, например, активно увеличиваются отгрузки пшеничного глютена, в то время как по итогам прошлого года экспорт всей продукции глубокой переработки зерна упал до 11% от общего объема производства из-за сложностей с логистикой, платежами, отказом ряда покупателей из недружественных стран. «Тем не менее, регулятор нам активно помогает, и все механизмы поддержки отрасли сохраняются», — заключил Радин.



