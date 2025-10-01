разделы

реклама

журналы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

«Амилко» увеличит мощности завода по глубокой переработке зерна

Компания будет производить глюкозные и фруктозных сиропы, пищевые крахмалы

| Агроинвестор |

Вряд ли этот год для индустрии глубокой переработки зерна будет более успешным, чем рекордный 2024-й
Вряд ли этот год для индустрии глубокой переработки зерна будет более успешным, чем рекордный 2024-й

Компания «Амилко» увеличит мощности по глубокой переработке кукурузы в Ростовской области с 270 тыс. т до 500 тыс. т зерна в год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр экономического развития региона Павел Павлов. «Обсудили (в ходе визита на предприятие) ход третьего этапа проекта, предусматривающего запуск производства импортозамещающих продуктов — глюкозных и фруктозных сиропов, пищевых крахмалов», — написал он, добавив, что в 2024 году объем отгруженной продукции «Амилко» превысил 5,1 млрд руб.

Накануне » представила рейтинг компаний отрасли глубокой переработки зерна за прошлый год. Первое место заняла компания «» (чистая прибыль за отчетный период — 8,9 млрд руб.), второе — «Завод премиксов №1» (4,2 млрд руб.), третье — «Амилко» (2,1 млрд руб.), четвертое — « Крахмало-Продукты» (2,25 млрд руб.), пятое — «Крахмалопродукт» (1,14 млрд руб.).

Сейчас в России реализуются четыре проекта в области глубокой переработки зерна: «Органические кислоты» (Тульская область), «Амирост» (Ростовская область), «Протеинсиб» (Тюменская область) и «Донбиотех» (Ростовская область). Все остальные заявленные предприятия пока на самых ранних этапах реализации, говорит президент «Союзкрахмала» Олег Радин. 

В целом, по его словам, вряд ли этот год для индустрии глубокой переработки зерна будет более успешным, чем 2024-й, который показал рекорд по нативному кукурузному крахмалу — выпуск составил 340 тыс. т. Производство пшеничного крахмала в прошлом году снизилось на 5 тыс. т и составило 47 тыс. т, модифицированных крахмалов — 123 тыс. т (в 2023-м — чуть более 100 тыс. т). «Но, если смотреть, куда расти, то, конечно, нужны пищевые модификации. “Амирост” нацеливается как раз на пищевые модификации и, я думаю, “Амилко” тоже увеличивает свои мощности под них. Плюс, “Рустарк” также реализует свой проект по пищевым модификатам. Надеемся, что в 2026 году они запустят свое производство», — прокомментировал Радин «».

С точки зрения потребности в индустриальных модификациях, в частности, катионных крахмалах, отрасль зависит от того, как будет развиваться целлюлозно-бумажная промышленность. По словам Радина, скорее всего, в этом направлении в текущем году вырасти не удастся. Другая отрасль, потребляющая индустриальные крахмалы, — нефтедобывающая — в этом году однозначно покажет снижение, что отразится и на потреблении бурильных реагентов. Еще одно направление — глюкозные сиропы (различные виды крахмальных паток) — в 2024 году показало рекорд производства в 503 тыс. т, и в 2025-м эта ниша по большей части будет зависеть от экспорта кондитерской продукции. «Если экспорт кондитерских изделий вырастет, то и мы сможем выработать чуть больше сиропов, чем в 2024-м году», — добавляет Радин.

Глюкозно-фруктозные сиропы (ГФС) в 2025-м однозначно покажут спад, продолжает эксперт, объясняя это тем, что снижение связано с акцизами на сахаросодержащие напитки и их ожидаемым увеличением. Так, в 2023-м выпуск ГФС был на уровне 293 тыс. т, в 2024-м — 284 тыс. т. Производство мальтодекстрина пока примерно соответствует прошлогоднему — около 30 тыс. т за первое полугодие. По словам Радина, отрасль развивает его применение в производстве мороженого, молочных продуктов и др., в результате внутренний рынок мальтодекстрина растет каждый год. 

Вместе с тем, отмечает Радин, отрасль зависит от урожая зерна, который прогнозируется на достаточно высоком уровне. В частности, валовой сбор кукурузы, по прогнозам экспертов, должен быть на 700-750 тыс. т выше, чем в предыдущем году. Однако вопрос в объеме экспорта: так, аналитики говорят, что только в Иран Россия может отгрузить порядка 7 млн т кукурузы. «Также вся пищевая индустрия отмечает снижение спроса со стороны конечного потребителя, и это накладывается и на наши продажи <...>. Мы понимаем, что от еды отказываются в последнюю очередь, но на каких-то товарах, при производстве которых используются крахмалопродукты, потребитель экономит и исключает их из своего рациона», — говорит Радин. 

Что касается промбиотеха, то, по его словам, в этом году индустрия показывает неплохие результаты. Так, за первые шесть месяцев 2025-го было произведено 76 тыс. т лизин-сульфата. Если эта динамика сохранится, то по итогам года выпуск аминокислоты может превысить результаты 2024-го (около 136 тыс. т), несмотря на сложности, с которыми сталкиваются заводы из-за близости к территории проведения СВО. 

Он также выражает надежду, что в этом году экспорт продукции глубокой переработки зерна вырастет: так, например, активно увеличиваются отгрузки пшеничного глютена, в то время как по итогам прошлого года экспорт всей продукции глубокой переработки зерна упал до 11% от общего объема производства из-за сложностей с логистикой, платежами, отказом ряда покупателей из недружественных стран. «Тем не менее, регулятор нам активно помогает, и все механизмы поддержки отрасли сохраняются», — заключил Радин.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2025
Найти и удержать. Сельское хозяйство изобретает новые способы поиска кадров

«Агротехника и технологии»

Найти и удержать. Сельское хозяйство изобретает новые способы поиска кадров
«Агроинвестор» №08, август 2025

Журнал

«Агроинвестор» №08, август 2025
Инвесторы стали избирательнее и осторожнее. Агробизнес продолжает планировать инвестиции в развитие

«Агроинвестор»

Инвесторы стали избирательнее и осторожнее. Агробизнес продолжает планировать инвестиции в развитие
Свиноводство вступило в зрелую стадию. Приросты объемов производства начиная с 2025 года снизятся до 1-3%

«Агроинвестор»

Свиноводство вступило в зрелую стадию. Приросты объемов производства начиная с 2025 года снизятся до 1-3%