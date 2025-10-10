Экспорт мясной продукции вырос на 13%

За последние пять лет отгрузки увеличились более чем в два раза и в 2024 году достигли $2 млрд М. Стулов / Ведомости

За девять месяцев этого года Россия увеличила экспорт мясных товаров на 13%, в том числе свинины — на 27%, субпродуктов — на 26%, мяса птицы — на 5%, рассказал помощник руководителя Россельхознадзора Артем Даушев в ходе круглого стола «Экспорт продукции АПК. Настоящее и будущее» на выставке «Золотая осень». При сохранении текущей динамики экспорта, по итогам года поставки мясной продукции могут увеличиться на 15%, примерно до 950 тыс. т, оценил он.



По данным ФГИС «ВетИС», за январь-сентябрь на внешние рынки было поставлено более 287,1 тыс. т мяса с субпродуктов птицы, 266,1 тыс. т свинины и свиных субпродуктов, более 64,1 тыс. т готовых мясных продуктов и 30,5 тыс. т говядины и говяжьих субпродуктов. Сейчас в компоненте «Цербер» ФГИС «ВетИС» аттестовано около 5,1 тыс. т российских экспортеров, которые могут поставлять животноводческую продукцию более чем в 110 стран.



Начальник отдела поддержки экспорта продукции животноводства Управления ветеринарного надзора при экспортно-импортных операциях, на транспорте и международного сотрудничества Россельхознадзора Евгения Лазуткина отметила, что в этом году было открыто 11 новых зарубежных рынков по 35 видам животноводческих товаров. Теперь отечественные компании могут поставлять рыбную и молочную продукцию, мясо птицы, свинину, говядину, готовые мясные продукты и кормовые товары в Гвинейскую Республику; свинину, говядину и мясо птицы — в Боснию и Герцеговину; говядину и кормовую продукцию — на Филиппины и др.



Поставки мясной продукции на зарубежные рынки — одно из наиболее быстро растущих направлений нашего аграрного экспорта, подчеркнул руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин на сессии «Аграрный экспорт регионов России» в рамках «Золотой осени». По его словам, за последние пять лет отгрузки увеличились более чем в два раза и в 2024 году достигли 876 тыс. т на $2 млрд. В число крупнейших покупателей российской мясной продукции входят Китай, Беларусь, Казахстан, Саудовская Аравия, Вьетнам, Сербия, Иран и Армения, перечислил он. «К 2030 году у нас очень амбициозная цель — нарастить экспорт мясной продукции более чем в два раза, до почти $5 млрд», — добавил Ильюшин.



