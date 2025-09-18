Россия и Китай планируют расширить торговлю продукцией АПК

Российский экспорт мясных продуктов в Китай вырос на 17% Freepik.com

Россия и Китай наметили перспективы расширения торговли продукцией АПК и обозначили дальнейшие шаги по доступу российской продукции на рынок КНР и китайской — на российский рынок. Об этом сообщил Россельхознадзор по итогам 13-го заседания российско-китайской постоянной рабочей группы по сотрудничеству в области ветеринарного надзора, фитосанитарного контроля и безопасности пищевой продукции.



Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил положительную динамику товарооборота сельхозтоварами между странами. Так, поставки продукции животного происхождения из Китая в Россию в этом году выросли на 34% по сравнению с 2024-м. Импорт кормов и кормовых добавок увеличился на 66%, рыбной продукции — на 24%, мяса птицы — на 16%. Российский экспорт мясных продуктов в Китай вырос на 17%, сухой молочной продукции — на 6%.



Поставки зерновой продукции в Китай в этом году уже превысили 3,2 млн т — на 94 тыс. т больше, чем годом ранее, прежде всего, за счет увеличения отгрузок кукурузы (в три раза), подсолнечника (на 72%), маслосемян льна (на 38%), гречихи (на 22%), а также соевых жмыхов (в восемь раз). В Россию с начала года поставлено 697 тыс. т китайской плодоовощной продукции, что на 46% больше, чем за аналогичный период 2024-го, когда было ввезено 478 тыс. т. В том числе закупки картофеля выросли в четыре раза, лука — в два раза, капусты — на 67%, яблок — на 34%, огурцов — на 28%, приводит данные Россельхознадзор.



По итогам заседания китайские ведомства сообщили о возможности начала поставок из России в КНР хлопьев смесь четыре злака, гречневых, пшенных, кукурузных хлопьев, рапсового и льняного технических масел, а также пищевого соевого шрота без прохождения анализа фитосанитарных рисков. Также зафиксированы договоренности по расширению списка допущенных на рынок Китая российских предприятий по производству говядины и свинины и номенклатуры уже разрешенной к поставкам российской продукции, в частности свиных и говяжьих субпродуктов. Кроме того, стороны обсудили дальнейшие шаги по доступу на китайский рынок ряда российских товаров, в том числе озимых пшеницы и ячменя, рапса со всей территории страны, готовой мясной продукции из говядины, свинины и птицы.



За январь-июль товарооборот России и Китая вырос на 14%, в том числе российский экспорт продовольствия — на 10%, ранее сообщал федеральный центр «Агроэкспорт». Увеличились поставки рапсового масла, мороженой рыбы, гороха, ракообразных и свинины.



