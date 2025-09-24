Минфин предложил повысить ставку НДС до 22%

Рост НДС может наиболее негативно отразиться на малом и среднем бизнесе, а также компаниях с низкой маржой Е. Разумный / Ведомости

Минфин внес в правительство проект бюджета на 2026 и плановый период 2027—2028 годов, а также ряд законопроектов, среди которых — предложение повысить общую ставку НДС с 20% до 22%. Средства, которые принесет повышение НДС, в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности, говорится в пресс-релизе ведомства. При этом льготная ставка НДС в 10% сохраняется для всех социально значимых товаров — продуктов питания (мясо и мясная продукция, за исключением деликатесов; молочная продукция и молоко, включая мороженое; яйца; подсолнечное и другие виды растительного масла, кроме пальмового масла; сахар и соль; хлебобулочные изделия, крупа, мука и макароны; рыбная продукция, рыба и морепродукты; овощи; фрукты и ягоды), лекарств и медицинской продукции, товаров для детей и др. Ранее правительство повышало ставку НДС в 2019 году — с 18% до 20%.



Внесенный пакет законопроектов включает поправки в закон о бюджете на 2025 год, законопроект о федеральном бюджете следующие три года, а также законопроекты о внесении отдельных изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы. Основные параметры предстоящей трехлетки и изменений в бюджет текущего года Минфин не приводит. В случае принятия, поправки в Налоговый кодекс вступят в силу с 1 января 2026 года.



Повышение НДС отразится на бизнесе как неизбежное увеличение издержек, которое будет переложено в конечную цену продукта для покупателя — полностью или частично, в зависимости от эластичности спроса, отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Кроме того, для предприятий это может создать дополнительную потребность в оборотных средствах, дефицит которых и так многие отмечают как ограничение производственной деятельности. «С другой стороны, повышение цен снижает покупательную способность потребителей, в результате они будут экономить, выбирая из необходимых товаров более дешевые и, возможно, откладывать приобретение товаров длительного спроса или необязательного потребления», — прокомментировала Беленькая «Агроинвестору». Кроме того, продолжает она, из-за более слабого спроса и ухудшения финансового положения предприятия могут откладывать инвестиции. Таким образом, повышение НДС может одновременно привести к увеличению инфляции и замедлению роста экономики.



В то же время, отмечает эксперт, обычно повышение НДС более заметно для отраслей, связанных с дорогостоящими товарами необязательного потребления (автомобили, строительство), предметов роскоши, сферы услуг, а также для компаний с низким уровнем маржинальности, которым придется выбирать между частичным абсорбированием повышения НДС за счет своей маржи или повышением цены на размер увеличения НДС, в результате которого потребители могут уйти к конкурентам с более дешевой продукцией.



«Мы не ожидаем больших потрясений на продовольственном рынке. Для основных 24 базовых категорий социально значимых продовольственных товаров сохраняется прежняя ставка в 10%, роста налоговой нагрузки непосредственно для них не произойдет, что поможет сдержать рост цен в сегменте основных продуктов, — прокомментировал «Агроинвестору» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. — В остальных товарных категориях производители будут вынуждены транслировать рост налоговой нагрузки в цены, но поскольку это всеобщий процесс, и рынок находится в условиях конкуренции, одномоментного и резкого повышения цен на товары не случится». Торговые сети со своей стороны будут, как и ранее, обеспечивать потребителей широким ассортиментом товаров по доступным ценам, добавил он.



Прямого скачка цен на социально значимые товары ждать не стоит: ставка 10% сохраняется для такой продукции, но эффект для АПК будет косвенным, считает управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов. Если базовая ставка НДС повышается, то для производителей увеличится «входной» НДС: логистические и другие услуги, упаковка, техника, оборудование, строительство, часть сырья и материалов. «Для тех, кто работает на ЕСХН, “входной” НДС становится частью себестоимости, значит при прочих равных обстоятельствах их рентабельность продолжит снижаться, — рассуждает эксперт. — Для плательщиков НДС вырастет объем возмещений и потребность в оборотном капитале, увеличится риск кассовых разрывов. С учетом сокращающейся доходности, роста себестоимости и снижения рентабельности по широкому перечню направлений производства в АПК, любое дополнительно негативное влияние на себестоимость производства может стать чувствительным в текущих условиях».



Для экономики в целом на коротком горизонте повышение ставки НДС — это проинфляционный фактор, продолжает Краснов. По опыту 2019 года (летом 2018-го было согласовано повышение НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года) эффект повышения ставки на инфляцию был умеренным — порядка 0,6-0,7 п.п. «Для АПК само по себе повышение НДС в те годы не оказало существенного влияния на экономику отрасли. Более сильное влияние оказывали погодные условия и урожайность, мировые цены и обменный курс», — прокомментировал Краснов «Агроинвестору»



НДС — это налог, который платится многими производителями материальных ресурсов для пищевой промышленности и АПК, поэтому кроме прямого роста налоговой нагрузки очевидно повысятся цены сырья, энергетических ресурсов, оборудования, ингредиентов, логистики и т. д. , обращает внимание исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков. «В целом прямые налоговые издержки добавятся к многочисленным вненалоговым платежам, экспортным пошлинам, акцизам и затратам на системы прослеживаемости, которые множатся, и тарифы на которые возрастают из года в год, — подчеркнул он. — Рост себестоимости не имеет прямого влияния на цену на полке, так как в зависимости от эластичности спроса на категорию и уровня конкуренции либо будет транслирован в отпускную цену товара, либо ухудшит финансовое состояние производителей, которые не смогут перенести возросшие затраты на конечного покупателя».



Нагрузка на бизнес растет, и это негативно сказывается на инвестиционном климате и финансовом положении производителей в условиях дорогих кредитов и высоких процентов по вкладам, что не стимулирует расширения предложения товаров на рынок, сказал Востриков «Агроинвстору». По его словам, ожидаемо сократится спрос на товары с наибольшей динамикой роста, что приведет к дополнительным постоянным затратам на меньший объем реализованной продукции.

Кроме поправки про «НДС для всех» в бюджетный пакет заложены корректировки для малого бизнеса: предполагается, что со следующего года еще часть МСП станет плательщиком этого налога. Сейчас малые компании на упрощенной системе налогообложения обязаны платить НДС при доходе свыше 60 млн руб. в год, поправками к Налоговому кодексу этот порог снижается до 10 млн руб.



По словам Беленькой, малый бизнес оказывается под ограничениями сразу с нескольких сторон: во-первых, повышение ставки НДС, во-вторых, снижение порога выручки МСП на «упрощенке» для перехода к уплате НДС с 60 млн руб. до 10 млн руб., в-третьих, отмена льготного тарифа страховых взносов, введенного в период пандемии для малого и среднего бизнеса в сферах деятельности, не отнесенных к приоритетным. С учетом того, что малый и средний бизнес и так испытывает давление со стороны высокой стоимости кредитов, дефицита кадров и замедления роста спроса, это еще сильнее замедлит его развитие, а может и привести к уходу с рынка ряда компаний. «В лучшем положении должны оказаться экспортеры, так как для них установлена нулевая ставка НДС при экспорте, и они получают возмещение ранее уплаченного НДС», — уточняет Беленькая. По ее словам, влияние роста НДС на повышение конечных цен может занять несколько месяцев и завершиться в течение одного квартала. Эксперт отмечает, что некоторые предприятия начинают «готовиться» к увеличению НДС заранее — закладывая его в цены еще до повышения ставки.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

