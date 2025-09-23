Минсельхоз: ценовая политика машиностроителей угрожает обновлению парка у аграриев

За последние годы цена тракторов увеличилась на 70-80%, комбайнов — на 40% «Росагролизинг»

Производители сельхозтехники, которые повышают цены и останавливают конвейеры в ожидании более выгодных условий сбыта, фактически ставят аграриям ультиматум, сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сообщает «Интерфакс». «Мы неоднократно говорили, что это ультиматум, нас не устраивает такая позиция. Это же наши риски — риск обеспеченности сельхозтехникой и энерговооруженности», — подчеркнула она.



Минсельхоз совместно с Минпромторгом ведет диалог о корректировке подходов производителей сельхозтехники к ценообразованию и продажам. Оксана Лут добавила, что прогресс есть, но «двигаться надо поактивнее».



Министр также привела данные о росте стоимости техники: за последние годы цена тракторов увеличилась на 70-80%, комбайнов — на 40%, другой самоходной техники — на 20-50%. При этом сельхозпродукция дорожает намного медленнее, и хозяйствам становится все труднее позволить себе обновление парка техники.



В 2025 году аграрии приобрели около 24 тыс. единиц техники, что меньше, чем годом ранее. Дополнительным инструментом поддержки, по словам министра, становится расширение программ «Росагролизинга», однако без корректировки ценовой политики производителей сохранение темпов обновления парка техники останется проблемой. Лут добавила, что все действующие меры господдержки на покупку сельхозтехники будут продлены и на 2026 год.



Как ранее писал «Агроинвестор», по данным ассоциации «Росспецмаш», продажи российской сельхозтехники на внутреннем рынке за январь-июль составили 89,4 млрд руб., что на 30,2% меньше, чем годом ранее. Темпы падения рынка, продолжают незначительно снижаться: в первом квартале и полугодии продажи падали на 32,8% и 32,1% соответственно. «Сейчас уже ясно, что 2025 год будет хуже прошлого года. Это касается и продаж, и производства. А ведь 2024-й был одним из худших для отрасли за последние годы», — отмечали в ассоциации.



Уже предпринятые Минпромторгом и Минсельхозом меры (новая программа льготного лизинга, дополнительное финансирование деятельности «Росагролизинга», снижение ставки в рамках программы льготного кредитования на приобретение сельхозмашин) очень важны, но они носят точечный характер и в первую очередь направлены на то, чтобы не допустить дополнительного ухудшения кризисной ситуации в сельхозмашиностроении и АПК в целом, считают в «Росспецмаш». При этом запредельно высокая ключевая ставка, низкая доходность аграрного бизнеса и недостаточное финансирование Программы 1432 не дают надежды на возвращение к положительной динамике.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

