Производительность труда в АПК за десять лет выросла почти на 55%

Минсельхоз рассчитывает на поддержку Минтруда в рекламе сельских профессий Pixabay

АПК демонстрирует высокие темпы роста производительности труда: за десять лет показатель увеличился почти на 55%, рассказала глава ведомства Оксана Лут на пленарной сессии «Платформенная экономика и производительность труда как ответ на кадровый дефицит» в рамках Всероссийской недели охраны труда. Сельское хозяйство становится все более современным и технологичным, что позволяет существенно снижать издержки и повышать эффективность, отмечается в сообщении ведомства.



«Если вы посмотрите на современные предприятия, то многие процессы там полностью автоматизированы, — отметила Лут. — Иногда достаточно одного-двух человек для управления всей системой. Это очень комфортно для людей и технологично, и сегодня такие условия есть практически на всех крупных и средних предприятиях нашего агропромышленного комплекса».



Среди перспективных направлений она выделила развитие роботизированных систем в животноводстве, применение машинного зрения на сортировке и упаковке продукции, внедрение беспилотных тракторов и комбайнов, а также использование дронов для обработки и мониторинга посевов. По словам Лут, сейчас в стране есть 15 тыс. единиц техники с элементами автопилотирования, однако присутствие человека в кабине требуется по закону. Глава Минсельхоза рассчитывает на решение вопросов нормативного регулирования. «Надеюсь, мы справимся и сможем работать без механизаторов в кабине», — цитирует ее «Интерфакс».



Также министерство видит большие перспективы использования агродронов. «Хотелось бы, чтобы все с этим работали, но есть ограничения, связанные с самими полетами, это понятно. Будем надеяться, что они рано или поздно закончатся. Плюс нормативку мы корректируем сейчас с Минтрансом, там все более-менее активно идет. Но пока есть ограничения (на полеты) — это будет не так, как нам хотелось бы», — сказала Лут (цитата по «Интерфаксу»).



Одновременно с развитием цифровизации актуальным вопросом остается обеспечение отрасли кадрами. Сейчас в АПК занято около 6,4 млн человек, однако каждый год из отрасли в силу возраста выбывает около 150 тыс. человек. Привлечь людей в сельское хозяйство невозможно без создания комфортных условий для жизни, подчеркнула Лут. Кроме того, Минсельхоз рассчитывает на поддержку Минтруда в рекламе сельских профессий, поскольку АПК в конкуренции с другими отраслями по привлечению работников пока проигрывает.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

