«Инарктика» выпустила в морские садки рекордные 10,7 млн мальков

«Инарктика», крупнейшая российская компания в секторе товарного выращивания рыбы (аквакультуры), в этом сезоне выпустила в морские садки 10,7 млн мальков (плюс 40% к прошлом году) — рекорд за всю историю развития аквакультуры в России. Количество зарыбленных мальков, выращенных на собственных заводах, на 84% больше, чем годом ранее. В рамках зарыбления с мая по август компания размещает в садках в Баренцевом море мальков атлантического лосося и форели весом от 100 г. В течение следующих полутора-двух лет мальки растут до особей в 5-6 кг, затем рыбу вылавливают и перерабатывают для дальнейшей продажи, сообщается на сайте компании.



По словам гендиректора «Инарктики» Сергея Лимаренко, рекордные объемы зарыбления этого года создают предпосылки для значительного увеличения биомассы, то есть объема рыбы в воде, что будет заделом для достижения стратегической цели компании — удвоения объемов производства до 60 тыс. т в год в среднесрочной перспективе. «Мы выращиваем мальков на собственных заводах, а также закупаем у зарубежных партнеров, что позволяет нам быстро увеличивать объемы зарыбления и при этом снижать риски — и логистические, и биологические. Мы планируем дальнейшее развитие производства мальков в России», — приводятся слова Лимаренко в сообщении компании.



В рамках стратегии вертикальной интеграции «Инарктика» развивает пять собственных мальковых заводов, расположенных в Карелии, Калужской, Нижегородской и Архангельской областях. Их суммарная мощность рассчитана на выращивание до 10-12 млн мальков в год. Компания также строит кормовой завод в Новгородской области. Собственное производство мальков и рыбного корма обеспечивает технологическую независимость бизнеса и позволяет контролировать расходы по всей цепочке поставок.



Также ранее «Инарктика» сообщала, что биомасса рыбы в воде увеличилась на 34% год к году и на 30 июня 2025 года составила 20,9 тыс. т. Выручка компании в первом полугодии снизилась на 45% год к году до 10 млрд руб. «Причиной стало временное уменьшение объемов рыбы, достигшей оптимального для продажи веса, вследствие реализовавшихся в первом полугодии 2024 года биологических рисков. Поскольку цикл выращивания атлантического лосося и морской форели длится около двух лет, нынешнее увеличение биомассы сможет в 2026 году конвертироваться в рост объемов реализации, выручки и восстановление рентабельности по EBITDA», —сообщала компания.



«Инарктика» — вертикально-интегрированная компания, крупнейший производитель аквакультурного лосося и морской форели в России. В пресс-службе «Рыбного союза» уточняют, что «Инарктика» — бесспорный лидер российской аквакультуры по объему выручки (31,5 млрд руб. в 2024 году, 74% от выручки всех рыбоводческих предприятий России, по данным Росстата).

По словам гендиректора компании «Агриконсалт» Андрея Голохвастова, «Инарктика» в последнее время действительно активно занималась посадочным материалом: компания купила несколько мальковых заводов, построила собственный в Кондопоге (Карелия), с рядом других предприятий были подписаны контракты на производство мальков. «Но, с другой стороны, и “Инарктика” периодически сталкивается с биологическими рисками и потерей рыбы», — прокомментировал Голохвастов «Агроинвестору».



В целом, продолжает он, подотрасль аквакультуры на данный момент демонстрирует некоторое замедление с точки зрения новых проектов по сравнению с тем, что было несколько лет назад: высокая ключевая ставка сдерживает процесс развития. Так, сейчас из перспективных производств эксперт отмечает дагестанское предприятие «Рост Аквакультура» — к 2028 году компания планирует выйти на мощность 7 тыс. т форели ежегодно, а также вологодский «Аквапродукт» — компания сейчас выходит на товарное производство лосося. Впрочем, несмотря на некоторую стагнацию в аквакультуре, развиваются сопутствующие инфраструктурные направления: производство кормов, малька, отчасти — убой и переработка, заключил эксперт.



Представитель «Рыбного союза» также говорит, что в условиях высокой ключевой ставки запуск новых крупных проектов по аквакультуре ощутимо снизился. «Сейчас идет либо ввод плановых мощностей, либо планирование на перспективу с 2026 года. Внимание инвесторов переключилось на смежные отрасли, прежде всего, производство комбикормов для аквакультуры», — говорит она. Также, помимо экономических рисков, аквакультурные проекты сталкиваются с рядом других сложностей экзогенного характера, например, связанными с природно-климатическими особенностями. Вторая группа рисков — эндогенные — касаются самого процесса выращивания рыбы: эпизоотические (болезни рыб), побеги из садковых хозяйств, зависимость от импортных поставок кормов (особенно специализированных), посадочного материала (в необходимом количестве и качестве) и вакцин.



В отраслевом союзе считают, что в ближайшие пять лет основные усилия отрасли будут сосредоточены на создании и укреплении сырьевой и научно-технической базы: импортозамещении ключевых компонентов производственной цепочки от кормов до разделочного оборудования. В связи с этим можно ожидать, что объемы выпуска будут находиться в рамках консервативного сценария Стратегии развития АПК и рыбохозяйственного комплекса до 2030 года, т. е. 400 тыс. т в 2025 году и 502 тыс. т в 2030-м. Львиная доля аквакультурной продукции останется на внутреннем рынке: сейчас российские рыбоводы делают только первые шаги в направлении экспорта, его объемы незначительны.



