В развитие Health & Nutrition вложат около 100 млрд рублей

В планах компании запуск новых продуктов Health & Nutrition

В развитие производителя молочных продуктов Health & Nutrition (H&N, бывшая «Данон Россия») до 2030 года будет вложено около 100 млрд руб., рассказал в интервью РБК председатель совета директоров H&N Руслан Алисултанов, который в декабре 2024 года стал владельцем компании, которая косвенно контролирует группу Health & Nutrition. По его словам, в 2022 году прежние владельцы бизнеса свели инвестиционные программы до нуля: не было даже маркетингового бюджета, производственные линии были недозагружены. «В прошлом году мы увеличили объем средств на развитие компании с 2 млрд руб. до 7 млрд руб.», — отметил Алисултанов. По итогам 2024 года Health & Nutrition отчиталась о росте объемов производства более чем на 20%.



Источником инвестиций будет заемный капитал, а также личные средства, сообщил Алисултанов. При этом он не исключает, что в будущем компания выйдет на биржу. Основным направлением пятилетней инвестиционной программы будет модернизация существующих производственных мощностей. Также H&N приняла решение о вертикальной интеграции и будет увеличивать количество своих молочных ферм, чтобы повысить самообеспеченность переработки сырьем.



«Мы ставим задачу наращивать объемы и параллельно акцентируем внимание на балансе низкомаржинальной традиционной части продуктов (молоко, творог, кефир, сметана и др.) и более высокомаржинальной современной продукции. В этом году мы перешагнем психологический барьер в миллион тонн переработки молока. Мы наращиваем объемы и идем дальше — масштабируем опыт, повышаем эффективность», — сказал глава совета директоров H&N.



В планах компании и запуск новых продуктов. «В стратегии мы определили новые категории, в которых будем развиваться. Среди них — производство сыров и мороженого», — уточнил Алисултанов. Компания ориентируется на выпуск творожных сыров, но все будет зависеть от конкретных активов. Масштабирование в новых категориях возможно как за счет покупки существующих производств, так и строительства с нуля. Сейчас H&N мониторит рынок и проводит комплексную оценку некоторых предприятий. «Если то, что мы можем купить, не будет соответствовать нашим ожиданиям, мы рассмотрим для себя проект greenfield — будем строить с нуля», — отметил Алисултанов.



Кроме того, компания намерена создать на базе одного из своих флагманских заводов в Чехове биокластер для разработки и производства заквасок в первую очередь для собственных нужд. «Когда мы перейдем на индустриальное производство, можно будет позволить себе выйти на рынок», — добавил Алисултанов.



Также он сказал, что Health & Nutrition вновь сменит название, поскольку нынешнее не совсем соответствует новому позиционированию и локальности. Процесс трансформации компании еще продолжается. «Но главное мы уже сделали — прошли переходный период. Теперь мы по-настоящему российская компания. Для нас это было сложно, но очень важно, — подчеркнул Алисултанов. — Сегодня Health & Nutrition — лидер молочной отрасли, с мощной инфраструктурой, сильными узнаваемыми брендами и, что важно, — теперь уже со своей локальной стратегией развития».



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