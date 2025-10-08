Health & Nutrition сменила корпоративное название

Решение о смене корпоративного бренда стало результатом завершения локализации компании «Логика молока»

Компания Health & Nutrition (бывшая «Данон Россия»), ведущий российский производитель молочной продукции, детского питания и напитков на растительной основе, сообщила о смене корпоративного названия на новое — «Логика молока». Оно будет использоваться во всех публичных коммуникациях компании. «Решение о смене корпоративного бренда стало результатом завершения локализации компании и укрепления ее статуса как лидера российской молочной индустрии, в основе конкурентоспособности которого лежит научный подход к созданию своей продукции», — говорится в сообщении.



О том, что Health & Nutrition планирует сменить название, поскольку нынешнее не совсем соответствует новому позиционированию и локальности компании, в июне в интервью РБК рассказывал председатель совета директоров Руслан Алисултанов. «В названии “Логика молока” очень органично сочетаются все важные для нас смыслы: мы бережно сохраняем то, что создала природа, используем современный научно-технологический потенциал, чтобы приумножать пользу продуктов, и предлагаем потребителю именно то, что он ожидает», — прокомментировал он смену названия.



«Мы видим молочную индустрию как стройную и логичную систему, где все продумано до мелочей, — пояснил гендиректор компании Якуб Закриев. — Уверен, что наш новый корпоративный бренд станет не только символом высокого качества продукта, в основе которого лежат выдающиеся достижения отечественной науки и безграничная забота о наших потребителях, но и важным этапом в позиционировании молочной отрасли как современной, технологичной и играющей ключевую роль в здоровьесбережении россиян».



Изменение корпоративного бренда, логотипа и публичного наименования не окажет влияния на портфель брендов, доступность продукции и бизнес-процессы, уточняет компания. Что касается юридических аспектов, то сейчас меняется только публичное имя компании, реквизиты и официальные наименования юридических лиц остаются прежними. Действующие договоры также продолжают действовать.



