Health & Nutrition увеличила производство на 7%

В этом году компания вложит более 6 млрд рублей в модернизацию предприятий «Простоквашино»

Компания Health & Nutrition (H&N, бывшая «Данон Россия») в первом полугодии выпустила 497 тыс. т продукции, что на 7% больше, чем годом ранее. Доля компании в основном молочном сегменте составила 13,4%. H&N, по собственным данным, остается одним из крупнейших переработчиков сырого молока в России, она работает с более чем 300 фермерскими хозяйствами. За первые шесть месяцев этого года объем закупки молока увеличился на 7%, почти до 600 тыс. т.



В январе — июне компания запустила ряд крупных инвестиционных проектов. В частности, началось строительство цеха производства сухого молока на предприятии в Казани, проводятся работы по увеличению производственных мощностей в Чехове, Шадринске, Самаре и Санкт-Петербурге. Планируемый объем инвестиций в 2025 году превысит 6 млрд руб., сообщила H&N. Как ранее писал «Агроинвестор», до 2030 года компания планирует вложить в развитие производства около 100 млрд руб.



Также Health & Nutrition продолжает активное развитие экспорта. Компания отгружает продукцию в Китай, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, Армению, Грузию, Монголию. Продолжается работа над тестовыми продажами на рынок Ближнего Востока (ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия). Общий объем поставок на внешние рынки в первом полугодии составил почти 7,9 тыс. т, на 1,6 млрд руб.



«Сегодня Россия обеспечивает себя молоком на 86%. Внутреннее производство покрывает спрос, и это дает нам возможность не только укреплять продовольственную безопасность внутри страны, но и расширять экспортную географию», — отметил председатель совета директоров компании H&N Руслан Алисултанов (цитата по «Прайм»). По его словам, основной интерес за рубежом вызывают ультрапастеризованное молоко, безлактозные продукты, творог и глазированные сырки. В первом полугодии H&N представила на рынок 29 новых и обновленных продуктов, в числе которых безлактозная линейка «Актибио» и безлактозное молоко «Простоквашино» жирностью 2,5%.



«Мы видим, как меняется рынок и стремимся гибко и оперативно реагировать на новые тренды. Благодаря развитию продуктового портфеля, а также повышению эффективности наших производственных процессов, H&N остается лидером роста в российской молочной промышленности, — приводятся слова Алисултанова в пресс-релизе компании. — Во многом этого результата мы смогли достичь за счет полной локализации. Мы продолжим активно модернизировать и расширять наши предприятия, инвестировать в собственные научные разработки, плотно взаимодействовать с поставщиками сырья, современных цифровых решений, чтобы покупатели нашей продукции в России или за рубежом всегда были уверены в ее высочайшем качестве».



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