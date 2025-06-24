Health & Nutrition роботизирует десять заводов

Основным направлением пятилетней инвестиционной программы компании будет модернизация существующих производственных мощностей «Шадринский»

Компания Health & Nutrition (H&N, бывшая «Данон Россия») сообщила, что реализует масштабный проект по автоматизации и роботизации производственных процессов на своих предприятиях. Пилотный этап проекта стартовал в подмосковном Чехове, Казани, Липецке и Кемерово. Общий объем инвестиций в 2025—2026 годах составит 400 млн руб. В 2026 году проект планируется расширить на десять заводов и более 40 производственных линий, что значительно увеличит долю автоматизированных процессов в компании.



В рамках проекта компания внедряет роботизированную укладку продукции в групповые упаковки и паллетирование, а также дальнейшую укладку групповых упаковок на паллет с помощью промышленных роботов. Кроме того, внедряются беспилотные транспортные системы (AGV-роботы) для автономного перемещения грузов на склады готовой продукции. Проект направлен на повышение эффективности производственных процессов и сокращение доли ручного труда, которая достигает 50% на участках упаковки и концах производственных линий. Автоматизация позволит частично решить проблему кадрового дефицита, отмечает H&N.



«Современные технологии — это не просто тренд, а необходимость для динамично развивающегося бизнеса, — уверен гендиректор H&N Якуб Закриев. — Наша компания делает уверенные шаги в сторону цифровизации и автоматизации, чтобы оставаться конкурентоспособными, повышать качество продукции и создавать комфортные условия для сотрудников. Внедрение роботизированных решений — это инвестиция в будущее, которое уже сегодня приносит ощутимые результаты».



Председатель совета директоров H&N Руслан Алисултанов ранее в интервью РБК рассказывал, что до 2030 года в развитие компании будет вложено около 100 млрд руб. Основным направлением пятилетней инвестиционной программы будет модернизация существующих производственных мощностей.



В подтверждение планов в ходе Петербургского международного экономического форума компания заключила три соглашения с регионами с общим объемом инвестиций 5 млрд руб. Так, в Курганской области в модернизацию молочного комбината «Шадринский» до 2028 года планируется вложить 3,75 млрд руб., в том числе 550 млн руб. — в этом году. Проект включает замену оборудования, запуск линии по производству йогурта Даниссимо Fantasia, автоматизацию процессов и строительство новой котельной.



Еще одно соглашение предполагает модернизацию и расширение производства в Чехове на 6 тыс. т в 2026 году. Кроме того, в планах установить новое и модернизировать существующее оборудование, чтобы оптимизировать процесс сгущения сыворотки, а также комплексно автоматизировать и роботизировать производство, сообщала пресс-служба правительства Московской области. Общий объем инвестиций в проект составит около 390 млн руб.



Кроме того, в Самарской области H&N построит цех по производству растительных напитков под брендом Planto. Проектируемая мощность производства -- до 17 тыс. т продукции в год. Планируется установка дополнительной линии фасовки и технологического оборудования, а также организация склада готовой продукции. «Этому соглашению предшествовала тщательная совместная работа по подготовке нового проекта. Мы рады, что именно наш завод в Самаре — один из самых современных по оснащению — станет площадкой для реализации проекта», — сказал Закриев в ходе подписания соглашения с правительством региона.



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