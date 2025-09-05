H&N создаст биоцентр для разработки заквасок

Также H&N и Дальневосточный федеральный университет создадут первый в ДФО совместный биобанк кисломолочных микроорганизмов Freepik.com

Компания Health & Nutrition (H&N, бывшая «Данон Россия»), ведущий производитель молочных продуктов, детского питания и продуктов на растительной основе, планирует создать в подмосковном Чехове биоцентр по разработке заквасок, пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора по исследованиям и разработкам компании Нину Аковбян. Это будет специализированный опытный участок для развития биотехнологий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для разработки и импортозамещения стартовых культур, заквасок и высокотехнологичных ингредиентов, уточнила она агентству в кулуарах Восточного экономического форума. Детали проекта и плановый объем инвестиций пока не раскрываются.



Аковбян рассказала, что компания занимается локализацией заквасок совместно с российскими партнерами. «Это долгие проекты, предполагающие не только воспроизводство штаммов, но и разработку технологий, долгосрочные тесты самих заквасок, затем проведение тестов на продукте в условиях производства, хранения, логистики. По ряду йогуртных заквасок есть заметное продвижение с российскими партнерами», — отметила она.



Также H&N и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) создадут первый в ДФО совместный биобанк кисломолочных микроорганизмов. Соглашение об этом было подписано в ходе Восточного экономического форума. Цель проекта — сбор и сохранение редких и эндемичных штаммов, характерных для уникальной экосистемы Дальнего Востока для последующих научных исследований и разработки инновационных биотехнологий, а также их использования в пищевой промышленности, говорится в сообщении H&N. Стороны планируют проводить исследования в сфере био- и пищевых технологий, разрабатывать новые продукты и штаммы заквасочных культур. Кроме того, сотрудничество будет нацелено на создание кадрового потенциала в АПК.



Дальний Восток обладает уникальными природными и биоресурсами, огромным научным потенциалом, талантливой молодежью, которая в последние годы все чаще предпочитает оставаться в регионе, чтобы внести вклад в его экономику и промышленный рост, отметил гендиректор H&N Якуб Закриев. По его словам, эти факторы создают прекрасную возможность для развития агрокомплекса, молочной промышленности и биотехнологий. «Уверен, что наше сотрудничество с ДВФУ будет способствовать не только продовольственной безопасности Дальнего Востока и России, но и создаст кадровый резерв для непрерывного роста АПК», — приводятся его слова в сообщении компании.



