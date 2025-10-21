ИКАР пересмотрел прогноз урожая зерна

разделы

Корректировка связана с рекордной урожайностью пшеницы на Урале и в Сибири
() повысил прогноз урожая пшеницы на 0,5 млн т, до 88 млн т (здесь и далее — без учета новых регионов), пишет «Интерфакс». Корректировка связана с рекордной урожайностью на Урале и в Сибири. «Были опасения по поводу потерь, видим, что они возможны, но не будут значительными, уборка уже заканчивается, — отметил гендиректор Дмитрий Рылько. — В то же время ряд факторов, которые могут повлиять на конечные результаты, сохраняются. К тому же пока неизвестно, какой может быть рефакция».

Также повышен прогноз валового сбора кукурузы на 0,3 млн т, до 15,3 млн т, оценка сбора ячменя не изменилась — 19 млн т. В целом прогноз урожая зерна увеличен на 0,8 млн т, до 137,3 млн т. сохраняет прогноз валового сбора зерна в этом году на уровне 135 млн т, включая 90 млн т пшеницы. В 2024-м, по данным , было собрано 125,9 млн т, в том числе 82,6 млн т пшеницы.

Оценку экспортного потенциала по зерну в этом сезоне повысил на 0,3 млн т, до 57,8 млн т за счет увеличения прогноза вывоза кукурузы до 4,1 млн т. Оценка экспортного потенциала по пшенице не изменилась и составляет 44,1 млн т. оценивает возможный вывоз зерна в этом сельхозгоду на уровне 50 млн т.

На прошлой неделе в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством министр сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что урожай зерна составляет 132 млн т в бункерном весе, на тот момент (к 15 октября) было убрано 91% посевов. «В настоящее время уборка продолжается в непростых погодных условиях: в отдельных регионах Сибири уже снег, в центральных регионах обильные дожди», — отмечала она.

Так, например, губернатор Омской области Виталий Хоценко написал в своем Телеграм-канале, что в регионе введут режим ЧС в связи со снегом. Сейчас под снегом находятся 420 тыс. га неубранных посевов, уборочная кампания продолжается. Накануне ТАСС со ссылкой на Новосибирской области сообщил, что там в четырех районах также введен режим ЧС. В конце сентября в регионе выпал первый снег, пришел холод. В октябре продолжились заморозки, что вкупе со снегопадами затруднило уборочную кампанию.

