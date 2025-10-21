Сбор подсолнечника достиг 13,3 млн тонн

разделы

Средняя урожайность по стране ниже прошлогодней из-за засухи на юге
По данным аналитического центра компании , на конец второй декады октября подсолнечник был убран с 8,8 млн га, или 72% от площади его сева. Урожай достиг 13,3 млн т — на 1,3 млн т меньше, чем годом ранее. Темпы уборочных работ стабильные, особенно в Центральном и Приволжском федеральных округах, отмечают аналитики. Полностью завершила уборку подсолнечника Ингушетия (100%), близятся к завершению работы в Адыгее (96%), Краснодарском крае (94%), Крыму и Херсонской области (по 93%).

Регионами-лидерами по урожайности стали Владимирская (37,5 ц/га), Нижегородская (31,1 ц/га), Рязанская (27,2 ц/га), Орловская (26,4 ц/га) и Курская (25,1 ц/га) области. Существенный прирост урожайности относительно прошлого года аналитики отметили в Омской (+37%) и Курганской (+20%) областях, в Адыгее (+17%), Чечне (+16%) и Башкортостане (+13%).

Отдельно аналитики отмечают Саратовскую область, которая лидирует по площади посевов подсолнечника (1,6 млн га). Там урожайность увеличилась на 5%, собрано 1,9 млн т. При этом в целом по стране средний сбор с гектара снизился с 16,6 ц до 15,1 ц из-за засухи в южных регионах. Стабильные показатели в Центре и Поволжье частично компенсируют эти потери, оценивают аналитики.

По прогнозу аналитической компании «», сбор подсолнечника в этом году в оптимистичном сценарии может составить 17,3 млн т, хотя ранее потенциальный урожай оценивался в 18 млн т, но засуха на юге изменила ситуацию, пишет «Интерфакс». По словам гендиректора «ПроЗерна» Владимира Петриченко, на юге в этом году достаточно сильный провал по подсолнечнику за исключением Старополья, где урожай будет средним. «Таким же он прогнозируется и в Черноземье, несмотря на увеличение посевных площадей, — отметил эксперт. — И на среднем уровне оценивается сбор подсолнечника в Поволжье, хотя ожидания были высокими и превышали 8 млн т. Но сейчас можно говорить о 7,7 млн т». В новых регионах на фоне засухи сбор также сократится в лучшем случае до 670 тыс. т, хотя в прошлые годы там собирали по 1,3-1,7 млн т, добавил Петриченко. По прогнозу Минсельхоза, сбор подсолнечника в этом году прогнозируется несколько ниже прошлогоднего — 17,5 млн т против 18,3 млн т.

