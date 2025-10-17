разделы

Подсолнечник остается самой рентабельной масличной культурой

Засуха на Юге ограничила предложение и этим поддержала внутренние цены

Ожидаемое рекордное предложение сои оказывает давление на цены
В этом сезоне подсолнечник останется самой рентабельной масличной культурой — его доходность ожидается на уровне порядка 58%, пишет поле.рф со ссылкой на прогноз аналитического центра компании . По его оценкам, валовая рентабельность выращивания рапса составит около 28-30%, сои — около 33%, масличного льна — 32-35% из-за ограниченных объемов и низкой конкуренции. Однако уборочная кампания еще не завершилась, поэтому показатели урожайности и предложения будут уточнены по итогам года.

Как пояснила изданию руководитель аналитического центра Маргарита Свищева, в расстановку сил внесла корректировки погода. «Засуха в южных регионах ограничила предложение подсолнечника и тем самым поддержала внутренние цены. Рапс сохраняет устойчивость за счет высокого экспортного спроса, что помогает компенсировать рост затрат. В то же время ожидаемое рекордное предложение по сое оказывает давление на цены, снижая маржинальность по сравнению с прошлым сезоном», — сказала Свищева. 

Впрочем, заметила она, рентабельность этих культур может варьироваться от региона к региону. Так, на Юге и в Центральном Черноземье, где засуха ограничила предложение подсолнечника, — маржинальность будет выше средней, и напротив, в регионах с профицитом урожая этот показатель будет ниже. «Кроме того, уровень спроса, в том числе со стороны мирового рынка, определяется мировой конъюнктурой и уровнем пошлин, поэтому показатели рентабельности по масличным культурам также могут быть скорректированы», — заключила аналитик.

В прошлом сезоне самой рентабельной масличной культурой также был подсолнечник. Несмотря на повышение себестоимости производства на 7%, его выращивание было одним из самых выгодных направлений в растениеводстве, отмечают аналитики . В позапрошлом сезоне его средняя рентабельность составляла 43%, по итогам сельхозгода-2024/25 показатель прогнозировался свыше 60% благодаря увеличению цен реализации на 50% в годовом выражении. 

Дополнительную поддержку рынку обеспечили расширение перерабатывающих мощностей: в 2025 году они могут прибавить 5%, достигнув 35 млн т, обращают внимание аналитики. Это создаст дополнительные гарантии стабильности для производителей и переработчиков подсолнечника. «Даже с учетом увеличения затрат, спрос на подсолнечное масло остается высоким, что обеспечивает фермерам стабильную доходность», — отмечали аналитики . Также, по данным компании, рентабельность сои в прошлом сезоне составляла порядка 45% (в 2023/24 сельхозгоду — 53%). Снижение объясняется увеличением себестоимости и стабилизации рыночных цен. Рентабельность рапса, по оценкам аналитиков, в прошедшем сезоне снизилась с 46% до 42% из-за расширения посевных площадей.

