Пошлина на экспорт подсолнечного масла в ноябре может снизиться

Пошлина на экспорт подсолнечного масла в ноябре может составить 7623 руб./т — на 424 руб. меньше, чем в октябре, при текущем курсе доллара в 81,9 руб. и индикативной цене в $1,14 тыс., или 93,39 тыс. руб./т (по данным Московской товарной биржи), прогнозируют аналитики агентства OleoScope. В диапазоне курса доллара от 81 до 83 руб. пошлина может составить 6,9-8,5 тыс. руб./т, где каждый рубль повышения или снижения курса валюты соответствует 798 руб. пошлины. В октябре ее размер составляет 8047 руб./т при индикативной цене $1126/т или 93996 руб./т.



Индикативная цена на подсолнечный шрот для расчета пошлины на ноябрь составляет $215,6, или 17658 руб./т. Соответственно, расчетная ставка экспортной пошлины — 1248 руб./т, что на 160 руб. меньше, чем в октябре. В диапазоне курса доллара от 81 до 83 руб. пошлина может составить 1112-1414 руб./т, где каждый рубль повышения или снижения курса валюты соответствует 150,9 руб. пошлины. Размер пошлины на шрот в текущем месяце составляет 1408 руб./т при индикативной цене в $214,4, или 17887 руб./т.



В сентябре экспорт подсолнечного масла из России оценивался примерно в 85 тыс. т — это низкий уровень, что, среди прочего, указывает на невысокие переходящие запасы подсолнечника, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Он также добавляет, что оценить объемы экспорта в октябре и ноябре пока сложно. Сейчас, по его словам, экспортная цена тонны российского подсолнечного масла составляет порядка $1215. К росту цен привело снижение предложения сырья на Юге России и Украине, поясняет Рылько. «Украина сосредоточила свои поставки на Европу, а у нас неурожай на Юге. Да, где-то и когда-то подсолнечного масла будет много, но это будет в Центре и Поволжье, и его еще надо довезти до портов», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Потенциал экспорта подсолнечного масла в сезоне-2025/26, по оценкам Масложирового союза, составляет 5,2 млн т, но его реализация будет в полной мере зависеть от равномерности предложения на рынке «семечки» от сельхозпроизводителей по экономически обоснованным ценам, ранее писал «Агроинвестор». При этом экспорт в сентябре был на 30% ниже, чем в 2024-м, и составил 130-150 тыс. т, следует из мониторинга OleoScope. В январе-сентябре поставки составили 2,55 млн т, потеряв 34% год к году. Это во многом можно объяснить отрицательной доходностью отгрузок, которая наблюдалась в начале года.



По оценкам Масложирового союза, серьезного потенциала для дальнейшего роста экспортных цен на подсолнечное масло не наблюдается. «Ожидаем достаточно стабильных цен с незначительными колебаниями», — говорил руководитель отраслевого объединения Михаил Мальцев. По мнению старшего аналитика Центра ценовых индексов Екатерины Захаровой, мировые цены на подсолнечное масло сохранятся на высоком уровне до конца года, затем на них может надавить рост производства в России и Бразилии. Аналитик OleoScope Лилия Варыгина ранее говорила, что в перспективе потенциала для роста экспортных цен на подсолнечное масло не наблюдается как из-за ожидаемого рекордного урожая подсолнечника в целом по России, так и давления со стороны мировых цен на масла, особенно на соевое.



