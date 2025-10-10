Экспортные цены на подсолнечное масло достигли максимума с 2022 года

В начале следующего года на цены может начать давить рост производства масла в России и Бразилии М. Стулов / Ведомости

За год экспортный индекс российского подсолнечного масла вырос 23%, за месяц — на 4,9%, до $1,21 тыс./т (FOB Новороссийск), что является максимумом с ноября 2022 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ). В «СовЭконе» среднюю экспортную стоимость подсолнечного масла по итогам недели оценивают в $1,17 тыс./т, что больше год к году на 17,7%. По данным OleoScope на 9 октября, тонна подсолнечного масла с поставкой в октябре подорожала на $5-15, до $1205/т



Управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов связывает увеличение цен с повышенным спросом на растительные масла в мире из-за роста производства биодизеля и высокого потребления пищевых масел в Индии. По словам старшего аналитика ЦЦИ Екатерины Захаровой, в октябре Индия проводит активные закупки в преддверии сезона осенних фестивалей: в ноябре в стране несколько крупных религиозных праздников. В OleoScope считают, что давление на рынок может оказывать ожидание снижения предложения в Причерноморье. На Украине урожай подсолнечника может стать минимальным за последние десять лет — 11,4 млн т. В Турции из-за засухи ждут сокращения на 10%, до 1,2 млн т.



Потенциал экспорта подсолнечного масла в сезоне-2025/26, по оценкам Масложирового союза, составляет 5,2 млн т, но его реализация будет в полной мере зависеть от равномерности предложения на рынке «семечки» от сельхозпроизводителей по экономически обоснованным ценам. При этом экспорт в сентябре был на 30% ниже, чем в 2024-м, и составил 130-150 тыс. т, следует из мониторинга OleoScope. В январе-сентябре поставки составили 2,55 млн т, потеряв 34% год к году. Это во многом можно объяснить отрицательной доходностью отгрузок, которая наблюдалась в начале года.



Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев также говорит, что укрепление котировок произошло на фоне прогнозов по снижению производства подсолнечника в Причерноморском регионе — в Турции и на Украине. Но из-за ожидаемого хорошего урожая «семечки» в целом по России и давления со стороны мировых цен на пальмовое и соевое масла, серьезного потенциала для дальнейшего роста экспортных цен на подсолнечное масло союз не видит. «Ожидаем достаточно стабильных цен с незначительными колебаниями», — прокомментировал Мальцев «Агроинвестору». По мнению Захаровой, мировые цены на подсолнечное масло сохранятся на высоком уровне до конца 2025 года. Затем на них может надавить рост производства в России и Бразилии. Аналитик OleoScope Лилия Варыгина также говорит, что в перспективе потенциала для роста экспортных цен на подсолнечное масло не наблюдается как из-за ожидаемого рекордного урожая подсолнечника в целом по России, так и давления со стороны мировых цен на масла, особенно на соевое.



По ее словам, цены на сырье в Центре России к началу октября поднялись до 39,9 тыс. руб./т, (плюс 3 тыс. руб. с начала сентября, что опережает рост цен на внешних рынках). Мальцев говорит, что с учетом недобора урожая семечки по Югу России, укрепления экспортных цен и повышения курса рубля, закупочные цены в регионе в начале сезона подросли, но в последнюю неделю скорректировались вниз. По его словам, в связи с повышением экспортной пошлины на октябрь (8,05 тыс. руб./т — плюс 40% к сентябрю), небольшого снижения курса рубля и приближения уборочной к финишной прямой, союз ожидает продолжения коррекции цен до экономически оправданных уровней и выхода маржи по переработке на экспорт в положительную зону. Варыгина также говорит, что ожидает стабилизации цен на сырье. «С учетом повышения экспортной пошлины на октябрь и небольшого отката курса рубля в последнюю неделю, мы наблюдаем коррекцию цен вниз даже на Юге России», — прокомментировала она «Агроинвестору».



