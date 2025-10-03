Динамика цен на масличные будет разнонаправленной

Баланс спроса и предложения на рынке масличных культур сохраняется Pixabay

В октябре цена подсолнечника может увеличиться до 41,48 тыс. руб./т, тогда как к 24 сентября у производителей она составляла около 38,1 тыс. руб./т (без НДС, EXW), следует из обзора аналитического центра компании Ruseed. В октябре прошлого года подсолнечник стоил в среднем 33,9 тыс. руб./т. «Уменьшение валового сбора, вызванное неблагоприятными факторами, включая локальные заморозки, повлекло за собой дефицит предложения и, как следствие, рост ценовых котировок», — отмечают аналитики.



Рапс, по прогнозу Ruseed, может подешеветь с 32,4 тыс. руб./т до 31,5 тыс. руб./т. Год назад в октябре он стоил 33,4 тыс. руб./т. Рост урожайности с 19,7 ц/га до 21,3 ц/га оказывает сдерживающее давление на цены, валовой сбор агрокультуры ожидается рекордным. Темп уборки близок к средним значениям, поэтому продукция активно поступает на рынок, говорится в обзоре. При этом аналитики обращают внимание, что в целом высокий уровень цен на масличные задает «коридор», ниже которого цены рапса сильно не уйдут.



Цена на сою, как ожидает Ruseed, может вырасти незначительно — с 32,47 тыс. руб./т до 32,5 тыс. руб./т. В октябре прошлого года соя стоила 36,6 тыс. руб./т. «Ожидается рекордный валовой сбор: с учетом рекордной урожайности и увеличения предложения на рынке, цены будут сдерживаться, несмотря на рост спроса», — говорится в обзоре. Аналитики отмечают, что темп уборки ниже прошлогоднего, и поступление продукции на рынок относительно медленное, но рекордные посевы сои это компенсируют.



Вместе с тем, погодные условия могут незначительно замедлить темпы уборки в отдельных регионах и оказать локальное влияние на урожайность, обращает внимание Ruseed. Так, на большей части европейской части страны отмечается дефицит осадков, при этом температурный режим близок к многолетним значениям. В азиатской части страны количество осадков превышает норму в северных и дальневосточных регионах, в остальной части — близко к средним многолетним значениям. «В целом, баланс спроса и предложения на рынке масличных культур сохраняется», — резюмируют аналитики.



