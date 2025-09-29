РСХБ: производство масличных увеличится в 2,4 раза с 2015 года

Необходимо наращивать производство продукции переработки с высокой добавочной стоимостью flickr.com

По итогам этого года производство масличных, по предварительным оценкам, может превысить 32 млн т, с 2015-го валовой сбор увеличится более чем в 2,4 раза, сообщили «Агроинвестору» в Центре отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка. Благодаря росту урожаев, в 2024 году производство растительных масел выросло на 9,7% относительно 2023-го, до 10,7 млн т. В том числе выпуск подсолнечного масла стал больше на 15% — с 7,1 млн т до 8,2 млн т.



По расчетам ЦОЭ, к концу года суммарные мощности переработки масличных в России достигнут 35,9 млн т, из них 4,3 млн т — проекты, реализуемые в период с 2024-го по 2025 год включительно, что создаст дополнительные возможности для наращивания объемов производства. Вместе с тем, важно обращать внимание на научно обоснованный севооборот для сохранения плодородия почвы, добавляют в ЦОЭ.



Эксперты РСХБ обратили внимание, что необходимо наращивать производство продукции переработки с высокой добавочной стоимостью. Среди них — пищевой лецитин, растительные белки, функциональные ингредиенты, БАДы, косметические и фармацевтические компоненты. Сегодня такие продукты особенно востребованы на внутреннем и мировом рынках и позволяют получать больше прибыли с каждого килограмма сырья, уверены в ЦОЭ.



«По всем направлениям наблюдается отход от сырьевого экспорта к производству сложных, дорогих продуктов. Самые быстрые темпы — в производстве белков и функциональных ингредиентов для пищевой и косметической отрасли, растительных эмульгаторов и биобазированных материалов, — отметил заместитель руководителя ЦОЭ РСХБ Олег Князьков. — По нашей оценке, ежегодный темп прироста составит более 5%».



В этом году, несмотря на засуху на Юге, Масложировой союз ожидает рекордного урожая подсолнечника, благодаря чему загруженность перерабатывающих мощностей достигнет 90% (в сельхозгоду-2024/25 — 80%), сказал ранее в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» руководитель отраслевого объединения Михаил Мальцев. По оценке федерального центра «Агроэкспорт», к концу текущего года перерабатывающие мощности масличных в России составят 35,5 млн т, что по-прежнему выше сырьевой базы.



