Минсельхоз: на Дальнем Востоке большой потенциал для развития семеноводства

У регионов Дальнего Востока есть большой потенциал не только для увеличения производства сельхозпродукции, но и для развития селекции и семеноводства. Об этом сказал заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин в ходе сессии на Восточном экономическом форуме. Дальний Восток — это самые чистые земли с точки зрения отсутствия болезней растений, вредителей, а также использования агрохимии, подчеркнул он. «Поэтому с точки зрения возможности получения качественного посевного материала и селекционной работы Дальний Восток может быть существенно востребован», — отметил Разин.



Он напомнил, что в последние годы идет активная работа по импортозамещению в семеноводстве. «Семеноводство — это дополнительный элемент развития, который мог бы позволить существенно прирастать в производстве», — считает замминистра. Отдельно он обратил внимание на перспективы селекции и семеноводства масличных, поскольку до 40% производства российской сои приходится на Дальний Восток.



К 2030 году стоит задача увеличить производство сельхозпродукции на 25%, а экспорт — в полтора раза к уровню 2021 года, и Минсельхоз рассчитывает, что Дальний Восток внесет весомый вклад в достижение плановых показателей. Как следует из презентации Разина, к 2030 году производство зерновых в регионах ДФО может увеличиться до 1,79 млн т, тогда как в этом году планируется собрать около 1,6 млн т, урожай масличных может вырасти с 2,25 млн т до 2,43 млн т, картофеля в товарном секторе — с 220 тыс. т до 269 тыс. т.



При этом при развитии селекции и семеноводства важно учитывать то, что в макрорегионе нужны скороспелые и ультраскороспелые сорта, устойчивые к болезным, обратил внимание Разин. Также важно помнить об изменении климата. По его словам, у Дальнего Востока большие перспективы по увеличению урожайности и это также вызов для селекционеров. В целом вложения в семеноводство в ДФО — интересное направление для потенциальных инвесторов, считает замминистра. Хотя государство продолжает активно поддерживать отрасль, изначально бизнес должен быть окупаемым и без субсидий, добавил он. «Всякое бывает в жизни. В какой-то момент меры поддержки в том или ином направлении могут быть остановлены. Если это становится основанием для закрытия бизнеса, то бизнес изначально был не очень устойчивым», — заключил Разин.



