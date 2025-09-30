Новый сезон будет более комфортным для маслозаводов

В этом сезоне Россия точно обновит рекорд по общему валовому сбору масличных Pixabay

В этом сезоне Россия точно обновит рекорд по общему валовому сбору масличных, и, скорее всего, по всем масличным культурам — тоже. «Если подсолнечник сегодня еще под вопросом, то по сое, рапсу и всем нишевым масличным рекорды последних лет будут побиты», — рассказала вице-президент, руководитель аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко на конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство».



Подсолнечник по данным на 26 сентября был убран менее, чем с четверти площадей, которые были рекордными в текущем году. И, несмотря на то что существенно — примерно на 25% — сократилась его урожайность на Юге, первые данные из других регионов-лидеров по сбору — ЦФО и Поволжья — приходят относительно оптимистичные. Это позволяет рассчитывать, что объемы валового сбора будут существенно выше прошлогодних.



По наблюдениям специалистов аналитического департамента Газпромбанка, в последнее время отмечалась тенденция повышать прогнозы урожая подсолнечника. «Если в мае большинство аналитиков рассчитывали на показатель в районе 17,3 млн т, то уже августовские прогнозы находились в диапазоне 18-18,5 млн т. Однако сегодня все прогнозы по подсолнечнику немножко корректируются вниз — в основном озвучиваются валовые сборы чуть ниже 18 млн т», — уточнила Снитко.



При таких валовых сборах сырья для маслозаводов будет в целом достаточно. «Урожай на Юге будет примерно равен прошлогоднему, но существенный прирост ожидается в регионах Поволжья — уборка, сводки о которой публикует Минсельхоз, продолжится в таком же темпе — валовый сбор там составит около 8 млн т. Этот объем в 1,5 раза превышает мощности переработки в макрорегионе», — рассказала эксперт. Профицит сырья может возникнуть и в Центральном федеральном округе.



Соответственно, с точки зрения цен на подсолнечник текущий год будет гораздо более комфортным для маслозаводов, чем последние два сезона, считают в аналитическом департаменте Газпромбанка. «Хотя с учетом ситуации на Юге, скорее всего, будет все-таки не обвал закупочных цен, а коррекция», — уточнила Снитко.



По валовому сбору сои Россия в этом году снова обновит рекорд — урожай составит около 8 млн т и, вероятно, даже превысит этот показатель. «Год назад министр сельского хозяйства Оксана Лут отмечала, что если в России урожай сои стабильно будет выше 7 млн т, то возможны определенные послабления в части экспортных пошлин для вывоза этой культуры в не переработанном виде», — напомнила эксперт.



Сейчас, по ее наблюдениям, на рынке сои есть перекос между региональным производством и переработкой в пределах этих территорий, причем он даже больше, чем по другим масличным. Продолжают вводиться в строй новые заводы по переработке сои, в конце этого года может быть запущен МЭЗ на Дальнем Востоке. Соответственно, та соя, которая производится на территории макрорегиона, будет пользоваться очень высоким спросом локальных переработчиков, считает Снитко.



По валовому сбору рапса снова рекорд, отметила эксперт. Уборка завершена более, чем наполовину, и уже очевидно, что объем урожая будет выше 5 млн т. «Мы видим огромный прирост производства в Сибири. И в целом в последние годы вводили очень много мощностей по переработке именно этой культуры за Уралом», — отметила Снитко. Кроме того, по ее словам, рапс остается той культурой, посевы которой появляются даже в Московской и Кемеровской областях. При этом, считают аналитики Газпромбанка, в большинстве производящих рапс регионов в этом году сложится профицитный баланс по рапсу, однако ожидаются запуски новых перерабатывающих мощностей. «Это не очень крупные проекты, но их достаточно много. Новые заводы, безусловно, вряд ли оставят эту культуру невостребованной внутри России», — прогнозирует Снитко.



