ИКАР: в этом сезоне урожай зернобобовых может достичь рекорда

Сбор гороха превысит 5,2 млн тонн Pixabay

В сезоне-2025/26 урожай зернобобовых может составить не менее 7,5 млн т (здесь и далее — без новых регионов, представлен консервативный прогноз) — это рекорд, из них более 5,2 млн т — горох, сообщил в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. «Урожай продолжает увеличиваться с каждым днем, хотя по качеству все не очень благополучно», — добавил эксперт.



Также, по его словам, если 1,5-2 месяца назад стартовые цены (FOB Новороссийск) на горох находились на приемлемом уровне, но по ходу уборки они начали снижаться. При этом КНР, на которую рассчитывают экспортеры, пока не спешит импортировать российских горох, который там в значительной мере идет на фураж, из-за снижения цен на сою и соевый шрот.



Ключевыми особенностями текущего сельхозгода будет снижение вклада Юга в экспорт зерновых и продукции переработки масличных из-за засухи, что создаст дополнительную нагрузку на логистическую инфраструктуру. «Вы понимаете стоимость транспортировки <…>, и это все довольно серьезное испытание для нашей логистической системы, которая находится не в самой оптимальной форме», — добавил Рылько.



Ключевыми рисками сезона эксперт считает прогнозируемое Минэкономразвития менее агрессивное снижение курса рубля в 2026 и 2027 годах. Так, накануне ведомство обновило свою оценку среднегодового курса доллара в 2025 году — он может составить 86,1 руб, против 94,3 руб. в апрельской версии. «Торговый баланс в прогнозе стал более крепким. Курс рубля будет крепче, чем закладывали в апреле. Но общий тренд на ослабление рубля сохранится», — сообщало министерство (цитата по «Интерфаксу»).

Также в ходе своего доклада Рылько сообщил, что ИКАР по-прежнему сохраняет оптимизм относительно урожая масличных — он ожидается на рекордном уровне, хотя неопределенности есть. Так, по оценкам ИКАР, в этом сезоне сбор подсолнечника может составить 17,75 млн т, рапса — 5,3-5,5 млн т, сои — 8,2-8,4 млн т. В текущем сельхозгоду только масличный лен может показать не рекордный результат. И все ожидания рекордов, продолжает Рылько, происходит на фоне рекордно низких переходящих запасов: сезон начался с очень хороших цен, поскольку переработчики крайне заинтересованы в формировании запасов сырья, но что будет через месяц — когда урожай пойдет более массово — это большой дискуссионный вопрос.



Впрочем, по словам Рылько, мировые цены на подсолнечное масло пока держатся на высоком уровне, но неизвестно, как долго это продлится. Также, отметил эксперт, рекордный урожай сои приведет к рекордному предложению соевого шрота, поэтому при прочих равных возможна ценовая коррекция, особенно на сою со средним и низким протеином.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

