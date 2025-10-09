Россия будет увеличивать агроэкспорт в страны Западной Африки

Основным продуктом российского экспорта в Западную Африку остается пшеница А. Гордеев / Ведомости

За первые восемь месяцев этого года Россия поставила в страны Африки почти 11 млн т продукции АПК на сумму свыше $2,8 млрд, пишет ТАСС со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт». В том числе поставки в государства Западной Африки достигли $421 млн — в два раза больше, чем в 2022—2023 годах, отметил руководитель «Агроэкспорт» Илья Ильюшин на сессии «Перспективы сотрудничества России и стран Западной Африки в сфере АПК» в ходе выставки «Золотая осень». На торговле России со странами Западной Африки негативно сказались санкции, пояснил он, добавив, что сейчас ситуация выправляется.



Основным продуктом российского экспорта в Западную Африку остается пшеница, в прошлом году ее вывоз составил 1,7 млн т на $383 млн. «Мы практически вышли на досанкционный уровень отгрузок», — оценил Ильюшин. Основным покупателем в регионе является Нигерия (70% от общего объема поставок), также активно развиваются отгрузки в Сенегал, Мали, Буркина Фасо, Гамбию, Гану, Сьерра Леоне.



Экспорт растительных масел из России в Западную Африку только начинает развиваться. В прошлом году была поставлена 1 тыс. т подсолнечного масла в Того и Гвинею, привел данные руководитель «Агроэкспорта». Регион больше ориентирован на импорт пальмового масла (в прошлом году он закупил 1,1 млн т). «Однако, учитывая наш опыт работы с такими рынками, как, например индийский, мы можем уверенно говорить о том, что российское подсолнечное масло может занять свою нишу на западноафриканском рынке», — уверен Ильюшин.



Основу российских поставок продукции перерабатывающей промышленности в Западную Африку составляют дрожжи — 2,3 тыс. т на $5,6 млн в 2024 году, также вывозятся безалкогольные напитки и мука. «Но мы готовы предложить широкий ассортимент готовых продуктов питания: от сосисок и сухого молока до консервов и кондитерских изделий», — подчеркнул Ильюшин. Кроме того, до введения санкций Россия поставляла в страны Западной Африки почти 200 тыс. т рыбы и сейчас стоит задача вернуться на прежний уровень. В прошлом году отгрузки рыбы были на уровне 30 тыс. т, что составляет только 3% от ее импорта странами Западной Африки, уточнил Ильюшин.



Также в 2024 году Россия экспортировала в Западную Африку 6 тыс. т мяса птицы на $7 млн — всего 0,5% от объема, который импортируют государства региона: ежегодно они закупают около 750 тыс. т мяса птицы. «Мы видим значительный потенциал в расширении поставок российской аграрной продукции в Западную Африку, — подчеркнул Ильюшин. — К 2030 году объем российского аграрного экспорта в регион может превысить $450 млн. Основу наших поставок будут по-прежнему составлять зерновые, но также значительным потенциалом обладают рыба, мясо, переработанная продукция, растительные масла».



ГАП «Ресурс» в 2025—2026 годах планирует начать экспорт продукции в Намибию и Сьерра-Леоне, сообщил в ходе сессии старший вице-президент компании Дмитрий Антонов, пишет «Агроэксперт». При этом он обратил внимание на необходимости формирования отдельной программы по субсидированию транспортных расходов по доставке продукции на Африканский континент. За последние два года группа поставила на рынок Африки более 11 тыс. т продукции. «Сегодня 40% совокупного оборота нашей компании на Африканском континенте приходится на три страны — Гану, Гвинею и Либерию. Несомненно, мы рассматриваем возможности поставки в другие страны как в Западной Африке, так и на всей территории Африки. Мы активно занимаемся открытием рынков», — рассказал Антонов.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

