Урожай сои в европейской части страны может стать рекордным

Сбор культуры в целом по стране может вырасти на 30%

По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), урожай сои в европейской части России (здесь и далее без учета новых регионов) в 2025 году может стать рекордом. «В Центре и Поволжье может быть получен рекордный сбор — в 5,7 млн т, и если так, то впервые в истории здесь может сформироваться экспортный профицит», — сказал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько «Интерфаксу». В центральных регионах ИКАР прогнозирует сбор сои в 4,6 млн т против 3,6 млн т в прошлом году, в Поволжье — до 1,1 млн т против 650 тыс. т. В целом по стране урожай культуры ожидается на уровне 9 млн т и более, однако пока это не окончательная оценка, поскольку уборка еще не завершена. С учетом того, на сою действует экспортная пошлина в 20%, вероятно, упор будет сделан на вывоз соевого шрота. «Мощностей для переработки сои достаточно, в последние годы именно в этих регионах вводились и продолжают вводиться новые предприятия. Вопрос только в том, куда и почем везти его», — сказал Рылько (цитата по «Интерфаксу»).



Эксперт также сообщил, что ИКАР снизил прогноз по сбору подсолнечника с 17,8-18 млн т до 17,5 млн т. «По рапсу у нас получается “вилка” — 5,2-5,4 млн т. Все будет зависеть от того, что будет с уборкой в Западной Сибири, где местами лег снег. Если бы не непогода, то двигались бы в сторону 5,5 млн т. Есть риск, что часть урожая будет потеряна, но вероятность того, что соберут не менее 5,2 млн т, есть», — сказал он. Предыдущая оценка — 5,4-5,5 млн т. Аналитический центр «СовЭкон» ранее также уменьшил прогноз сбора подсолнечника с 17,4 млн т до 17,2 млн т из-за рекордно низкой урожайности на Юге.



По данным Росстата, в 2024 году Россия собрала 16,9 млн т подсолнечника (17,3 млн т в 2023-м), 7,1 млн т сои (6,8 млн т), 4,7 млн т рапса (4,2 млн т).

Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорит, что в этом году отмечается и рост посевных площадей под соей — плюс 9,1%, и рекордная урожайность. «Весь колоссальный прирост касается именно европейской части страны. Урожай соевых бобов в России в этом году — плюс 30% к 2024 году», — сравнил эксперт, добавив, что урожай сои на Дальнем Востоке в этом году ожидается на уровне более 2 млн т, без этого округа — 7,2-7,3 млн т. По словам аналитика OleoScope Лилии Варыгиной, в этом году соя показывает рекордную урожайность в 21,4 ц/га — максимальную за всю историю наблюдений и на 3,6 ц/га выше, чем в 2024-м, поэтому прогноз урожая агрокультуры в России составляет не менее 7,8 млн т.



«По моим оценкам, перерабатывающие мощности по сое без Дальнего Востока составляют 7,8 млн т, но это вместе с Калининградом — ключевым переработчиком сои. Фактически, профицита нет, но обеспеченность соей будет на очень высоком уровне», — прокомментировал Петриченко «Агроинвестору». Согласно оценкам OleoScope, прогноз переработки на сезон-2025/26 составляет 7,3 млн т, около 10% из которых составит импортная ГМ-соя. По словам Варыгиной, стоимость сои на внутреннем рынке к началу октября опустилась до 34,6 тыс. руб./т в Центре России и до 27,3 тыс. руб./т в ДФО (минус 10 тыс. руб. по сравнению с максимумом июля в 37,3 тыс. руб.) и оказалась ниже прошлогодних значений на аналогичную дату (35,5 тыс. руб./т). Также она уточнила, что экспорт соевого масла за январь-сентябрь 2025 года сократился на 18%, до 508 тыс. т, лидерами по закупкам соевого масла являются Алжир (161 тыс. т) и Индия (127 тыс. т).



Коммерческий директор УК «Содружество» (крупнейший в стране переработчик сои) Алексей Мраморнов также говорит, что уже сейчас более очевидными являются повышенная урожайность сои в ДФО, а также хорошие результаты уборки в ЦФО. «Однако мы принимаем во внимание фактор позднего начала уборки, который может привести к наличию неубранных площадей в различных регионах. Тем не менее, итоговый урожай, по нашей оценке, превысит 9 млн т. В таких условиях очень своевременным считает запуск нашего нового МЭЗа в Курской области, который в этом сезоне сможет добавить почти 1 млн т к перерабатывающим мощностям», — говорит Мраморнов. Другие участники рынка также намерены увеличить объемы переработки, что в общем итоге, по оценке «Содружества», позволит переработать в этом году до 8 млн т соевых бобов, добавляет он. Это даст возможность существенно увеличить экспортный потенциал шротов и масел из России, сохранив при этом добавленную стоимость переработки внутри страны.



«Однако следует отметить, что из-за относительного крепкого курса рубля стоимость российской сои для переработчика в валюте пока остается достаточно высокой, что не позволяет конкурировать российскому соевому шроту на всех внешних рынках», — прокомментировал Мраморнов «Агроинвестору». Соответственно, продолжает он, либо курс рубля должен ослабнуть, либо цена на соевые бобы в рублях будет под давлением. Тем не менее, даже потенциальное снижение цен на сою позволит фермерам западной части России оставаться в положительной зоне маржинальности. «В целом, с учетом потенциального экспорта соевых бобов с Дальнего Востока на уровне последних лет, мы оцениваем рынок сбалансированным, что позволит удовлетворить интересы всех участников рынка», — считает Мраморнов. В то же время, по словам Варыгиной, с учетом высокого урожая как на мировых, так и на внутреннем рынке, аналитики ожидают продолжения давления на цены.



