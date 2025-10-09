Ruseed до конца года представит еще три гибрида подсолнечника

Ruseed уже создал два высокопродуктивных гибрида подсолнечника, адаптированных к различным климатическим условиям Pixabay

Селекционно-семеноводческая компания Ruseed до конца года представит три инновационных гибрида подсолнечника, рассказал управляющий партнер компании Марк Гехт на заседании комиссии Государственного совета по направлению «Технологическое лидерство» в ходе выставки «Золотая осень». Совместно с ВНИИМК им. В. С. Пустовойта компания в рамках Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства уже создала два высокопродуктивных гибрида подсолнечника, адаптированных к различным климатическим условиям — «Марс» и «Плутон».



«ФНТП ставит перед нами задачу не просто создать гибриды, но и обеспечить долю их высева, — отметил Марк Гехт. — Поэтому важный этап работы — это продвижение на рынок и работа с аграриями». На следующий сезон весь объем гибридов «Марс» и «Плутон» уже законтрактован, добавил он.



Также в этом году Ruseed заложил семеноводство первого устойчивого к киле отечественного гибрида ярового рапса «F1 Айрос», созданного совместно с Тимирязевской академией. При его создании использовали комплекс методов классической селекции, а также современных биотехнологий и клеточных технологий in vitro. Всего в рамках ФНТП до 2030 года компания планирует создать 15 гибридов подсолнечника и 12 гибридов рапса. Кроме того, до конца года Ruseed планирует запустить проекты по сахарной свекле и чечевице.



Также в ходе выставки Марк Гехт представил премьер-министру Михаилу Мишустину проект агробиотехнопарка «Кластер Вавилов» на экспозиции Республики Адыгея. Кластер будет специализироваться на генетике, селекции растений и создании комплексных технологических решений для отрасли. Важной частью его работы станет внедрение в селекционный процесс беспилотных технологий, искусственного интеллекта и платформенных решений. Инфраструктура будет включать молекулярно-генетическую лабораторию, селекционно-семеноводческий центр, фитотронный комплекс, опытные участки, и позволит реализовывать полный цикл селекционных разработок — от идеи до вывода товарных семян на рынок. Резидентами кластера готовы стать уже более 30 научно-исследовательских институтов и компаний.



По оценке Минсельхоза, самообеспеченность семенами отечественной селекции по итогам этого года может составить около 70% против 67% в 2024-м. Достичь порогового значения Доктрины продовольственной безопасности в 75% вполне реально уже через два года, а не к 2030-му, сказала глава агроведомства Оксана Лут на пленарном заседании выставки «Золотая осень».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

