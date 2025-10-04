Аграрии отмечают некоторые сложности с наличием топлива

Также выросли цены на него Pixabay

На этой неделе ассоциация «Народный фермер» сообщила в своем Телеграм-канале, что, согласно ее мониторингу, за последние несколько недель оптовые цены на дизельное топливо выросли на 35%. «В ряде регионов стоимость солярки приближается к 100 руб. за килограмм, а в некоторых случаях топливо отсутствует даже при таких условиях», — отметило объединение.



В компании «Тамбовские фермы» сейчас идет активная уборка кукурузы и сои, а также подготовка почвы к следующему сезону. «Расход топлива сейчас максимальный», — рассказал «Агроинвестору» гендиректор компании Игорь Поляков. Проблемы с отпуском дизельного топлива есть, признает он. «Цены на него взлетели до 100 руб./л. Те поставщики, которые предлагают меньшую цену, отпускают в лучшем случае одну машину в неделю при потребности в четыре», — делится он. У «Тамбовских ферм» есть собственные мощности для хранения запасов дизельного топлива, поэтому летом компания запаслась им к осенним полевым работам и от перебоев с поставками и высоких цен сильно не страдает. «Но ведь не у всех предприятий есть хранилища. Поэтому в ряде хозяйств из-за нехватки топлива или завышенной цены на него простаивают работу», — знает Поляков.



По словам гендиректора СХП «Мокрое» (Липецкая область) Ирины Бачуриной, длительные партнерские отношения предприятия с поставщиком топлива исключают возможность перебоев. Доставка осуществляется по первому запросу в кратчайшие сроки. «На нашем предприятии всегда поддерживается необходимый запас топлива, благодаря вместительному хранилищу», — делится руководитель. В течение года цены на бензин и дизельное топливо значительно менялись: в сентябре стоимость бензина увеличилась на 12,4%, а дизельного топлива — на 21,9% по сравнению с предыдущими месяцами, сравнивает она.



Сейчас сельхозпредприятие активно ведет полевые работы по подготовке почвы к посевному сезону-2026. Выполняются дискование, пахота, предпосевная обработка. «Параллельно с подготовкой почвы осуществляется кормозаготовка: прессование соломы в рулоны и транспортировка заготовленных рулонов с полей на место хранения. Завершается уборочная кампания текущего года», — перечисляет Бачурина. На начало октября подсолнечник в «Мокром» был практически убран, планировалась уборка сои и кукурузы на зерно.



«В начале октября я увидел, что есть проблемы с топливом. На заправках “Газпром” в Краснодарском крае висели объявления, что 92-го бензина нет. Дизельное топливо пока есть», — рассказал «Агроинвестору» глава КФХ Артем Белобрицкий. Кроме того, хозяйство, являясь постоянным клиентом АЗС «Газпром», получало скидку на топливо в 5%, однако 1 октября фермер получил уведомление о том, что поставщик в одностороннем порядке изменил условия программы лояльности, заменив действовавший дисконт на 2%. «Плюс, дизельное топливо подорожало — крайне резкий скачок на него был перед Новым годом. Рост цены составил 6,5%. Сейчас в нашем регионе дизельное топливо стоит 69,2 руб./л», — добавил он.



Сейчас в хозяйстве идет посевная, которая напрямую зависит от топлива. «У нас сжатые сроки, и задержка в поставках топлива ведет к простоям, снижению урожайности, убыткам», — подчеркивает Белобрицкий. В эти периоды, считает он, предприниматели и организации, которые заняты в производстве продовольствия и являются налогоплательщиками, должны заранее получать информацию о возможных перебоях с топливом, чтобы иметь возможность закупить его заранее. «Это поможет нам сделать запасы, чтобы мы могли не снижать темпы сельхозработ», — поясняет фермер. Кроме того, важно информировать агропредприятия и фермерские хозяйства о том, на каких заправках топлива нет, а на каких — есть, считает Белобрицкий. «Своевременно полученная информация поможет хотя бы убрать временные промежутки в подготовке к очень ответственному мероприятию — посевной кампании», — говорит он.



Между тем, правительство готовится расширить меры по насыщению внутреннего рынка бензином и дизельным топливом. Несмотря на принимаемые меры по защите объектов ТЭК, существуют риски ухудшения ситуации с обеспечением внутреннего рынка нефтепродуктами, сообщается в письме вице-премьера Александра Новака в адрес премьера Михаила Мишустина, сообщил «Коммерсантъ». Для стабилизации спроса и предложения на топливном рынке предлагается обнулить ввозные таможенные пошлины на импортируемый бензин из Китая, Южной Кореи и Сингапура; ввести компенсации импортерам для продажи импортного бензина внутри страны ниже его стоимости за рубежом; разрешить использование присадки монометиланилина для производства высокооктанового бензина из низкооктанового топлива; увеличить ввоз бензина из Белоруссии; создать экономические стимулы для применения этилового спирта в производстве бензина за счет отмены акциза на этиловый спирт. Предложенные меры могут дополнительно привлечь на внутренний рынок не менее 350 тыс. т бензина и 100 тыс. т дизтоплива ежемесячно, считают инициаторы.



Кроме того, правительство продлило временный запрет на экспорт бензина до конца 2025 года и также введено эмбарго для поставок за рубеж дизеля, судового топлива и прочих газойлей, а Совет Евразийской экономической комиссии временно обнулил импортные пошлин на нефтепродукты до 30 июня 2026 года для стран ЕАЭС.



