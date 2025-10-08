Минсельхоз: самообеспеченность семенами может быть достигнута через два года

В этом году самообеспеченность семенами основных культур ожидается на уровне 70% Freepik.com

Через два года Россия может достичь порогового значения самообеспеченности семенами основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции, оно составляет 75%. Об этом в ходе пленарного заседания выставки «Золотая осень — 2025» сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. Этот показатель указан в Доктрине продовольственной безопасности и нацпроекте «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Согласно документам, Россия должна достичь его к 2030 году, однако благодаря совместной работе регулятора и ученых есть возможность добиться его и раньше, отметила Лут.



«Наверное, с численными показателями мы справимся (достижение самообеспеченности по семенам в 75% через два года), главное понять, что внутри. Что-то, что внутри, будет соответствовать изменениям нашей природы и изменениям в экономике», — сказала Лут. В ходе своего доклада она также напомнила, что по итогам прошлого года показатель самообеспеченности семенами составлял 67%, в 2025-м — ожидается на уровне 70%. Поставки импортного семенного материала в прошлом году снизились более чем наполовину, оценил в ходе пленарного заседания премьер-министр Михаил Мишустин. «Судя по экспозиции, представленной на форуме, есть интерес к вложениям в эту сферу и у наших предпринимателей», — отметил он.



Накануне Лут в кулуарах форума «Биопром 2025» говорила, что иностранные селекционные компании, которые ушли из России, должны перестроиться под российские требования локализации, чтобы вернуться на рынок. «У нас была “нормативка” по локализации. И иностранцы не хотят эту “нормативку” по локализации семян исполнять, потому что надо передавать технологии. И они хотят вернуться… ну так — перевести товарные семена… Но нам так не надо», — подчеркнула Лут (цитата по РИА «Новости»). По ее словам, иностранные компании должны не использовать Россию как площадку для выращивания и продажи импортных семян, а вкладываться в развитие семеноводства здесь.



Вице-премьер Дмитрий Патрушев ранее в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным также поднимал вопрос самообеспеченности России семенами отечественной селекции. Так, он отметил, что там, где раньше полностью использовалась продукция иностранной селекции, уверенно начинают внедряться отечественные семена. «Это в первую очередь касается подсолнечника, где у нас были определенные прорехи, а семян сахарной свеклы у нас вообще не было своих. А на сегодняшний день порядка 8% посевов уже делаются нашими собственными семенами», — уточнял Патрушев.



