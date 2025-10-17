Картофель и овощи открытого грунта дешевеют

Конъюнктура на рынке может сильно поменяться весной Ю. Эйвазова / Ведомости

Цены на большинство овощей открытого грунта и картофель в октябре снизились. Так, по данным Росстата на 13 октября, белокочанная капуста стоила в среднем 31,7 руб./кг, что на 15,15% меньше, чем в прошлом году, картофель — 39,76 руб./кг (минус 9,35%), свекла — 38,64 руб./кг (минус 5,89%), морковь — 44,09 руб./кг (минус 4,03%). «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании NTech пишет, что годовой рост цен на базовые овощи ниже инфляции, составившей 7-13 октября, по данным Минэкономразвития, 8,08% в годовом выражении. Картофель и морковь на прошлой неделе в рознице подорожали в среднем на 2% год к году, лук и морковь остались на уровне прошлого года.



Министр сельского хозяйства Оксана Лут говорила президенту Владимиру Путину, что в этом году урожай овощей ожидается на уровне 2024 года, картофеля — на 5% выше прошлогоднего. По словам руководителя Картофельного союза Алексея Красильникова, его сбор в организованном секторе в этом году может превысить 8 млн т против 7,4 млн т в 2024-м. Рост обусловлен увеличением посевных площадей на 2%, до 157 тыс. га, а также урожайности на 20%, до 30 т/га.



Кроме того, по словам руководителя проектов практики «АПК и потребительский сектор» компании Strategy Partners Артема Суворова, увеличение доли орошения в этом году также способствовало росту урожайности всех овощей открытого грунта. Впрочем, на цены давит еще и импорт. Так, в августе «Агроинвестор» сообщал, что в этом сезоне ввоз картофеля практически достиг рекорда и составил 850 тыс. т против примерно 250 тыс. т в 2024 году. Рост поставок связан с тем, что в декабре 2024-го была обнулена ввозная пошлина на картофель в объеме 150 тыс. т, в мае — еще на 150 тыс. т.



По словам гендиректор компании «Технологии Роста» Тамары Решетниковой, овощи «борщевого набора» в рознице в этом году действительно дешевле, чем в прошлом. «В этом году урожай картофеля однозначно лучше. По столовым овощам пока еще сложно говорить, так как их значительная часть еще не убрана, а погода в большинстве регионов, которые занимаются их выращиванием, вполне позволяет продолжать уборочную кампанию», — прокомментировала Решетникова «Агроинвестору». По ее мнению, снижение цен может быть связано с ожиданием более высокого урожая, чем был в 2024-м. Кроме того, удорожание картофеля и овощей сдерживает растущий в этом году импорт культур из Беларуси, Казахстана и т. д. Также эксперт добавила, что нынешнее снижение цен носит сезонный характер, а после Нового года они могут начать расти — это типичная картина для зимнего сезона.



Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков считает, что дальнейшее движение цен будет зависеть от погоды: заморозки в части регионов могут не позволить убрать урожай. Может быть повреждено до 12% посевов, считает собеседник «Коммерсанта» на аграрном рынке. Проблемы наблюдаются, например, в Новосибирской области. Красильников отмечает, что картофель на участках населения в этом году частично заражен фитофторозом, что может негативно сказаться на сроках его хранения и в итоге повлиять на предложение, поясняет он.



Для производителей падение цен приводит к снижению рентабельности по отдельным культурам на 20-30%, говорит Суворов. Он не исключает, что часть аграриев в 2026 году может сократить площади под овощами открытого грунта, особенно в регионах с высокими издержками и дефицитом складских мощностей. По мнению Красильникова, возможность уменьшения посевов картофеля на следующий год уже рассматривают некоторые производители из Астраханской и Волгоградской областей и Краснодарского края, столкнувшиеся со значительным ростом издержек.



