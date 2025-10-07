Производители продовольствия предлагают ограничить долю собственных марок сетей

Доля собственных марок в торговых сетях может составлять 15-23% Е. Разумный / Ведомости

Крупнейшие отраслевые союзы производителей продуктов питания направили в правительство предложения по ужесточению регулирования для торговых сетей. Инициатива разрабатывается во исполнение поручения президента Владимира Путина о создании новой концепции торговли. Так, «Руспродсоюз» настаивает на ограничении доли собственных торговых марок сетей (СТМ) до 25% ассортимента, пишет «Коммерсантъ». Исполнительный директор объединения Дмитрий Востриков сказал изданию, что из-за развития направления производителям сложнее попасть на полку — приоритет всегда отдается собственным товарам сетей. Продукция не ассоциируется у покупателей с маркой торговой сети и заказывается у различных производителей, ее вкус и качество нестабильны, добавляет он.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов считает, что доля СТМ в продовольственной рознице в среднем составляет около 15%, в федеральных торговых сетях — 22-23% за счет активного развития категории готовой еды. При этом данные показатели в России существенно ниже, чем в мире: в Великобритании СТМ составляют 44% продовольственного ассортимента, в Германии — 41%, во Франции — 34%. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов считает, что ограничение доли СТМ может негативно сказаться на отечественном производстве в первую очередь в сегментах пищевой и легкой промышленности.



Также «Руспродсоюз» предложил снизить порог доминирования сетей с 25% до 15% товарооборота в муниципалитетах. В ассоциации считают, что это предотвратит развитие скрытой концентрации и создаст условия для развития независимых продавцов, поскольку сети в регионах доминирования могут устанавливать высокую наценку и диктовать поставщикам условия. Кроме того, объединение предлагает установить законодательный запрет для торговых сетей прописывать односторонние и неравные штрафные санкции, обязательства оплачивать весь объем социально значимых товаров по факту поставки и снижения с 5% до 3% совокупного вознаграждения ритейлеров, выплачиваемого производителями по факту поставки продуктов питания.



Тренд с растущей долей СТМ охватывает весь рынок: ритейлеры активно развивают их ассортимент, делают отличительной особенностью своих «экосистем», что усиливает позитивный опыт взаимодействия, увеличивая доверие и лояльность покупателей, ранее сообщал «Нильсен» в своем Telegram-канале. По данным аналитиков, на продовольственном онлайн-рынке за последний год активнее всего росла доля СТМ в категориях «консервированные грибы и овощи в собственном соку» (плюс 7,8 п.п.), «замороженные фрукты и овощи» (плюс 7,6 п.п.) и «квас» (плюс 7,3 п.п.). В целом доля СТМ ритейлеров в этом году впервые превысила 15% продаж на FMCG-рынке (в денежном выражении от всего товарооборота в онлайн и оффлайн форматах), а в отдельных сетях перешагнула отметку в 20-25%.



При этом доля СТМ во многом растет за счет новинок. «Торговые сети запускают их как в абсолютно новых для себя сегментах, так и расширяют присутствие в тех категориях, где уже были представлены ранее. Благодаря этому игроки привлекают дополнительный покупательский спрос, который трансформируется в увеличение значимости СТМ, и более гибко подстраиваются под меняющиеся потребности покупателя», — отмечали в «Нильсен».



Однако в июле компания обращала внимание, что ассортимент продовольственных товаров в российской рознице сократился на 2,3% год к году, а непродовольственных — на 1,8%. «Нильсен» связывает такую динамику с уменьшением запусков новинок, хотя еще год назад этот процесс развивался активно, особенно для продуктов питания. По словам директора по работе с клиентами «Нильсен» Салтанат Нысановой, сейчас ритейлеры делают выводы об успешности ранее запущенных марок, и в условиях ограниченности полочного пространства выводят с него те, которые не пользуются популярностью.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

