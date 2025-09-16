Ассортимент продовольствия в рознице сокращается

Сейчас в основных товарных сегментах рынок демонстрирует определенный уровень баланса спроса и предложения М. Стулов / Ведомости

В июле ассортимент продовольственных товаров в российской рознице сократился на 2,3% год к году, а непродовольственных — на 1,8%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании «Нильсен». По данным аналитиков, более заметное падение показывают алкогольная продукция и детские товары: их ассортимент сократился на 5,6% и 5,1% соответственно.



«Нильсен» связывает такую динамику с уменьшением запусков новинок, хотя еще год назад этот процесс развивался активно, особенно для продуктов питания. В непродуктовом сегменте к этому добавляется переток продаж в другие каналы, преимущественно онлайн. По словам директора по работе с клиентами «Нильсен» Салтанат Нысановой, сейчас ритейлеры делают выводы об успешности ранее запущенных марок, и в условиях ограниченности полочного пространства выводят с него те, которые не пользуются популярностью.



Директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что сейчас в основных товарных сегментах рынок демонстрирует определенный уровень зрелости — он сбалансирован в плане спроса и предложения. На этом фоне вывод новинок существенно не изменит позиционирование и представленность производителя, если только речь не идет о новой товарной категории. Кроме того, зачастую вывод новинки на рынок сопровождается снижением цены по отношению к действующему ассортименту, что не стимулирует интерес среди производителей в условиях и без того невысокой рентабельности в сегменте масс-маркета. В то же время зампред ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов отмечает, что оптимизация ассортимента может быть связана с политикой торговых операторов. «Ритейл, управляя полкой и зная объемы продаж по каждой категории, оставляет наиболее востребованные позиции», — прокомментировал он «Агроинвестору».



По информации Ассоциации компаний розничной торговли, социально значимые продукты питания в крупных торговых сетях в августе подешевели на 1,84% по сравнению с июлем. Наиболее заметно снизились цены на картофель (минус 42%), а также овощи «борщевого набора»: морковь (минус 31,5%), белокочанную капусту (минус 27%), лук (минус 24%), свеклу (18%). Средняя наценка торговых сетей на социально значимые товары «первой цены» в августе составила 2,8%, уменьшившись почти в два раза к аналогичному периоду 2024 года и на 1,1 процентный пункт к предыдущему месяцу.

Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская считает, что на некоторое сокращение ассортимента также влияет тенденция на уменьшение средней площади продуктовых магазинов, что связано с изменением потребительских привычек россиян: ритейлеры фокусируются на развитии некрупных объектов с высокой долей готовой еды (30-40%) и практическим отсутствием непродовольственных товаров.



Так, согласно подсчетам Infoline, в январе-июле средняя торговая площадь продуктовых сетей сократилась на 0,7%, до 312 кв. м. В 2025 году такая тенденция начала усиливаться в связи с активизацией развития ультрамалых форматов крупнейшими ритейлерами и продолжающимся сокращением количества гипермаркетов. Например, продуктовый ритейлер Х5 («Пятерочка», «Перекресток») набирает продавцов как минимум в три магазина нового формата «Налету!» в Москве и один — в Санкт-Петербурге, пишут «Ведомости». Еще одна точка заработала в сентябре в российской столице. По данным сервиса 2ГИС, ранее на этом месте была «Пятерочка». О запуске нового формата группы, который совмещает «быстрые покупки» и кафе, ранее сообщил Shopper’s. В формат ultra-convenience (магазины малой площади шаговой доступности с упором на готовую еду и напитки) недавно зашел «Магнит». В июне ритейлер объявил о запуске сети «Заряд от Магнита» с фокусом на готовую еду и быстрые покупки. Как сообщал ТАСС, до конца года планируется открыть до 150 таких магазинов.



