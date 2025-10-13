разделы

АКОРТ: снижение цен на социально значимые продукты в сентябре ускорилось

Заметнее всего подешевели овощи «борщевого набора»

Годовая инфляция в сентябре замедлилась до 7,98%
Стоимость социально значимых продуктов питания в крупных торговых сетях в сентябре по сравнению с августом снизилась на 2,7%, показал мониторинг аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Месяцем ранее цены уменьшились на 1,84%. Средняя наценка торговых сетей на социально значимые товары «первой цены» в сентябре сохранилась на уровне августа — 2,8%, тогда как в сентябре 2024 года показатель составлял 6,6%, сравнивают аналитики.

По данным АКОРТ, в сентябре снизились цены на продукты в 16 из 25 социально значимых категорий. Заметнее всего подешевели овощи «борщевого набора»: белокочанная капуста — на 12,3%, морковь — на 10,6%, репчатый лук — на 9,7%, свекла — на 5,3%, картофель — на 4,2%. Также в крупных торговых сетях стали дешевле пшеничная мука (-7,2%), сезонные яблоки (-7,1%), рис (-5,7%), баранина (-5,4%), сливочное масло (-4,6%), говядина (-1,6%), черный чай (-1,5%), свинина (-1,3%), пшено (-1,1%).

По ценам ниже закупочных (с отрицательной наценкой) в сетевой рознице в сентябре продавались продукты питания первой необходимости девяти из 25 категорий: сезонные яблоки (-7,6%), сахар-песок (-5,7%), яйца (-3,9%), капуста (-3,1%), подсолнечное масло (-2,6%), рис (-1,9%), говядина (-1,8%), тушка цыпленка бройлера (-1,4%), морковь (-0,5%).

По данным , в сентябре цены выросли на 0,34% после снижения на 0,4% в августе. За девять месяцев потребительские цены увеличились на 4,29%. Годовая инфляция в сентябре замедлилась до 7,98% с 8,14% на конец августа. Продовольственные товары в сентябре выросли в цене на 0,03%, в годовом сравнении — на 9,46%. В том числе плодоовощная продукция в сентябре подешевела на 3,49%, в годовом выражении — выросла в цене на 1,22%.

