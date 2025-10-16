Сбор зерна составляет около 132 млн тонн

Основная проблема текущей уборочной кампании — непогода в Сибири Д. Гришкин / Ведомости

Урожай зерна сейчас составляет 132 млн т в бункерном весе, убрано 91% посевов. Об этом министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством. Она также уточнила, что агроведомство сохраняет прогноз сбора в 135 млн т (125,9 млн т в 2024-м). «В настоящее время уборка продолжается в непростых погодных условиях: в отдельных регионах Сибири уже снег, в центральных регионах обильные дожди. При этом мы сохраняем прогноз по зерну по итогам года в 135 млн тонн в чистом весе, — сказала она. — Что касается пшеницы — нашей основной культуры — рассчитываем на 90 млн т, по зернобобовым — на абсолютный рекорд в 7 млн т».



Министр также добавила, что хорошие показатели ожидаются и по другим культурам. В частности, при благоприятных погодных условиях агроведомство рассчитывает и рекордные урожаи сои, рапса, а также плодов и ягод. Сбор овощей в организованном секторе прогнозируется на уровне 2024 года, картофеля — на 5% выше. Лут подчеркнула, что в целом урожай позволит обеспечить внутренний рынок и укрепить продовольственную безопасность по всем основным направлениям. «В этом году рассчитываем повысить самообеспеченность по тем видам продукции, где у нас сохраняется потенциал роста, это картофель, овощи, плоды, ягоды и молоко», — добавила Лут. Также объемы производства позволяют сохранить высокий экспортный потенциал как по сырью, так и по продуктам переработки, в частности, экспортный потенциал по зерну оценивается в 50 млн т, добавила глава Минсельхоза. «132 млн т — это хороший результат», — отметил Владимир Путин.



Согласно докладу Банка России «Региональная экономика», доля продовольственной пшеницы в собранном к настоящему времени урожае составляет 78%.

По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, уборочная кампания «как обычно» проходит с большими проблемами. «Ключевая из них — погодные катаклизмы на востоке страны, которые в Западной Сибири не дают выйти в поле и завершить уборку урожая», — отмечает он. Так, эксперт отмечает серьезные проблемы с уборкой, во-первых, рапса, во-вторых, ячменя — по этим культурам возможны потери. «Еще один момент связан с тем, что на полях Западной Сибири мы видим рекордный урожай подсолнечника, сои, но это все надо сушить, однако элеваторы заняты пшеницей и другими культурами — там нет свободного места», — прокомментировал Рылько «Агроинвестору».



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут также говорит, что основная проблема текущей уборочной кампании — сложные погодные условия в Сибири, что несет определенные риски. Впрочем, судя по информации из открытых источников, урожай зерна будет соответствовать оценке Минсельхоза в 135 млн т, добавляет он. «Урожай будет достаточно хорошим. Плюс, еще кукуруза даст свою хорошую прибавку — 14-14,5 млн т», — сказал Корбут «Агроинвестору». Эксперт также обращает внимание на то, что кукурузу можно эффективно убирать и в декабре-январе, поэтому итоговая оценка сбора зерновых еще может быть скорректирована.



