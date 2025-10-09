Урожай зерновых достиг 130 млн тонн

Минсельхоз сохраняет прогноз валового сбора зерна на уровне 135 млн тонн Д. Абрамов / Ведомости

Урожай зерновых достиг 130 млн т в бункерном весе, осталось убрать около 10% площадей, сказала министр сельского хозяйства Оксана Лут в ходе оперативного совещания «Предварительные итоги отрасли растениеводства» на выставке «Золотая осень». Агроведомство сохраняет прогноз валового сбора на уровне 135 млн т, добавила она.



В том числе валовой сбор пшеницы ожидается на уровне 90 млн т, зернобобовых — 7,1 млн т, следует из презентации заместителя министра сельского хозяйства Андрея Разина, на которую ссылается ТАСС. Валовой сбор ячменя Минсельхоз прогнозирует на уровне 19,5 млн т, масличных — 31,7 млн т, подсолнечника — 17,5 млн т, сои — 7,8 млн т, рапса — 5,4 млн т. Сахарной свеклы может быть накопано 48,1 млн т, картофеля и овощей в организованном секторе — по 7,6 млн т, плодов и ягод в организованном секторе — 2,1 млн т.



Вице-премьер Дмитрий Патрушев ранее на этой неделе в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным говорил, что валовой сбор пшеницы ожидается на уровне 88 млн т. Урожайность зерновых в этом году на 10% больше, чем в прошлом, отмечал он.



Также продолжается озимый сев. По словам Лут, он проведен на 2/3 площадей, засеяно 12,4 млн га при плане в 20 млн га, как и в прошлом году. В отдельных регионах Сибири, Урала и Поволжья посевные работы уже завершены. «Ряд регионов начинает корректировать свои показатели по озимому севу. Хочу обратить внимание всех: особенность нашей страны в том, что озимый сев — это ключевое направление в нашем севообороте. Озимый сев нельзя уменьшать, — подчеркнула министр (цитата по ТАСС). <…> Озимый сев — это наша ключевая вещь, потому что озимый сев дает больше всего объема в зерновых. Поэтому все регионы должны выполнить свои обязательства».



В целом, по оценке Лут, текущий сезон «проходит неплохо», несмотря на проблемы в ряде регионов. «Урожая соберем больше, чем в прошлом году. По некоторым направлениям у нас будут рекорды, — приводит ее слова поле.рф. — Продовольственная безопасность, безусловно, исходя из тех цифр, которые мы видим, будет обеспечена».



