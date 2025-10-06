Дмитрий Патрушев: урожай пшеницы составит около 88 млн тонн

В этом году урожайность зерновых на 10% больше, чем в прошлом Е. Разумный / Ведомости

В этом году урожайность зерновых на 10% больше, чем в прошлом, что позволяет сохранять прогноз валового сбора на уровне 135 млн т, сказал вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным. «Пшеницы, это наша основная культура, ожидается порядка 88 млн т», — добавил он. Ранее урожай пшеницы прогнозировался на уровне 90 млн т. По данным Минсельхоза, уже намолочено 128 млн т зерновых и зернобобовых.



Патрушев обратил внимание, что уже порядка шести лет сборы зерновых в России стабильно превышают 120 млн т. Во многом это стало возможным благодаря системной господдержке и внедрению передовых технологий, отметил он, добавив, что стоит задача дальнейшего увеличения объемов производства. «Поэтому сейчас ищем различные решения и ищем новые точки роста. В том числе это сбор двух урожаев с одного поля. Такие технологии мы уже реализуем. Это и приоритизация поддержки ключевых направлений», — рассказал вице-премьер.



Также он сообщил, что у аграриев появляются способы эффективно отвечать на погодные вызовы, в том числе за счет применения специальных самолетов для искусственного увеличения осадков: в этом году благодаря работе самолета Росгидромета Ставропольский край получил рекордную урожайность, тогда как соседние Ростовская область и Краснодарский край пострадали из-за засухи. «Данную практику, я думаю, будем тиражировать по субъектам, которые подвержены у нас засушливым явлениям», — сказал Патрушев.



Также он добавил, что активно идет озимый сев, его площадь, как и в прошлом году, должна составить около 20 млн га. «Необходимые ресурсы у аграриев есть, это мы все контролируем», — заверил Патрушев, уточнив, что Минсельхоз и Минэнерго следят за доступностью топлива. Для стимулирования закупки сельхозтехники продолжают действовать различные программы как по линии Минпромторга, так и Минсельхоза, приобретение средств защиты растений, минеральных удобрений тоже не вызывает никаких вопросов, перечислил вице-премьер.



