В Сибири и на Урале рекордная урожайность пшеницы

Влажная погода на протяжении весны и лета способствовала повышению урожайности яровых на Урале и в Сибири

По состоянию на 26 сентября урожайность пшеницы в Сибири составила 2,7 т/га против 2,2 т/га годом ранее и 1,9 т/га в среднем за пять лет, сравнил аналитический центр «СовЭкон». Урожайность в макрорегионе рекордная на фоне благоприятной погоды на протяжении большей части сезона, отмечается в его сообщении. Также рекордная урожайность зафиксирована на Урале, где на 26 сентября она составляла 2,3 т/га против 2 т/га в 2024 году и 1,6 т/га в среднем.



Влажная погода на протяжении весны и лета способствовала повышению урожайности яровых на Урале и в Сибири. За последние три месяца количество осадков там было на уровне нормы или выше, что обеспечило высокие запасы влаги, поясняют аналитики. «СовЭкон» прогнозирует итоговую урожайность в Сибири и на Урале на уровне 2,3 т/га и 2,2 т/га соответственно, что станет рекордным показателем для обоих макрорегионов.



Тем не менее, валовой сбор пшеницы там ожидается несколько ниже прошлогоднего на фоне сокращения посевных площадей. По оценке «СовЭкона», в Сибири будет собрано 9,8 млн т пшеницы против 10,2 млн т в 2024 году с 4,3 млн га (5 млн га), на Урале — 4,1 млн т против 4,4 млн т с 1,9 млн га (2,2 млн га). В целом по стране урожай агрокультуры аналитики центра прогнозируют на уровне 87,2 млн т против 82,6 млн т годом ранее и 88,3 млн т в среднем за пять лет.



В Красноярском крае к концу сентября намолотили более 2,1 млн т зерновых и зернобобовых культур. Урожайность составила 33,8 ц/га, что выше уровня прошлого года, сообщал Минсельхоз региона. Убрано более 80% от плановой площади. В Алтайском крае намолочено 5 млн т зерновых и зернобобовых, они убраны с 82% площадей. Средняя урожайность составляет 22 ц/га. В Омской области валовой сбор зерна достиг 2,7 млн т, включая более чем 1,6 млн т пшеницы, уборочная кампания продолжается. Новосибирские аграрии к концу сентября намолотили свыше 2,4 млн т зерна, убрано 72% площадей зерновых культур. Всего регион рассчитывает собрать 2,7-2,8 млн т против 2,4 млн т в прошлом году. В Тюменской области, по данным регионального департамента АПК на 30 сентября, собрали 1,4 млн т зерновых и зернобобовых.



Высокая урожайность в Сибири и на Урале позволит частично компенсировать потери из-за неблагоприятной погоды в Южных регионах, отмечает «СовЭкон». Однако высокие показатели производства в азиатской части страны вряд ли выльются в рост российского предложения из-за их удаленности от основных каналов международной транспортировки зерна, обращают внимание аналитики.



