Гидрометцентр: засуха на Юге несет риски для озимого сева

Засуха может привести к запоздалому севу, что негативно отразится на вегетации

Засуха на Юге европейской части России, в частности в Ростовской области и на севере Краснодарского края, вызывает опасения по поводу успешного сева озимых, однако делать выводы пока рано: дожди могут исправить ситуацию. Об этом в ходе пресс-конференции сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Тут оценки дает Минсельхоз, мы сейчас во взаимодействии работаем. Но вот сложная ситуация по засухе именно на Юге европейской части страны, в Ростовской области особенно, на севере Краснодарского края сложная ситуация. В прошлом году ситуация была аналогичная. Это привело к тому, что озимые посеяли поздно, и это негативно сказалось на их вегетации», — сказал Вильфанд (цитата по «Агроэксперту»).



По его словам, есть понятие оптимального периода посевной кампании — речь идет о конце октября. «Поэтому, если дождь пойдет в середине-третьей декаде октября, все будет гораздо веселее. Хотя, конечно, засуха действительно острая, заметная», — добавил Вильфанд. Он обратил внимание, что оценки продуктивной влаги и в метровом слое почвы, и в пахотном слое небольшие. Поэтому, если осадки будут очень интенсивными, то проблема решится.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут также говорит, что есть и риски запоздалого сева, и, даже если он пройдет в оптимальные сроки, вопросы могут быть к состоянию всходов — как на них отразятся дальнейшие погодные условия. «Нужно смотреть на конец октября. Однако напряжение действительно есть», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору».



Пока, несмотря на засуху на Юге, показатели урожая в России оцениваются выше прошлогодних. Об этом «Известиям» сообщили в Минсельхозе — агроведомтсво подвело предварительные результаты уборочной кампании, она завершена на 88% от площадей сева. Так, урожайность картофеля выросла на 16%, пшеницы — на 14%, ржи — на 24%, ячменя — на 21%. По прогнозу, в этом году сбор зерна составит 135 млн т, в том числе порядка 90 млн т пшеницы, на 3 октября зерновые и зернобобовые культуры были обмолочены с 40 млн га, собрано 126,9 млн т зерна (в 2024 году — 117,1 млн т) при урожайности 31,7 ц/га (27,8 ц/га). Сбор масличных ожидается на уровне 31,5 млн т, сахарной свеклы — 48,1 млн т, картофеля — 7,6 млн т, овощей — 7,6 млн т. Урожай плодов и ягод может составить 2,1 млн т, в том числе 1,9 млн т яблок, прогнозирует Минсельхоз. По данным агроведомства, в этом году рост урожайности демонстрируют многие культуры. В частности, чечевица (плюс 55%), горох (плюс 37%), нут (плюс 27%), соя (плюс 21%), рапс (плюс 8,1%), кукуруза на зерно (плюс 7%), гречиха (плюс 9%), сахарная свекла (плюс 4%).



