Михаил Мишустин: за десять лет агропром вырос свыше чем на 50%

За десять лет агропром вырос свыше чем на 50%, стал более высокотехнологичным и конкурентоспособным, оценил премьер-министр Михаил Мишустин, отрывая планарное заседание «Цифровизация как инструмент повышения производительности АПК» в ходе агропромышленной выставки «Золотая осень». Сельское хозяйство стало одной из основ укрепления суверенитета страны, и правительство ценит заслуги работников отрасли, подчеркнул он. «Спасибо большое за ваш нелегкий труд, за результаты, которые воодушевляют на новые достижения, успехи», — сказал он.



В этом году прогноз урожая зерновых, масличных, сахарной свеклы, картофеля — на уровне прошлого года и даже лучше, отметил Мишустин. «Причем есть положительная динамика и по урожайности, во многом за счет качественных удобрений и средств защиты растений», — обратил внимание он. Также продолжает увеличиваться производство мяса и молока. «Увеличивается и усложняется переработка рыбной продукции. Продолжают последовательно расти объемы товарной аквакультуры. Планируется строительство новых судов рыбопромыслового флота и предприятий, — перечислил глава правительства. — Таким образом, наш внутренний рынок обеспечен и сельскохозяйственным сырьем, и продовольствием. А значит, потребители смогут и дальше выбирать именно те продукты, которые им нужны».



В целом предприятия АПК достаточно устойчивы в долгосрочной перспективе, оценил Мишустин. «Я думаю, этот тренд продолжится. Конечно, при сохранении сбалансированной и гибкой системы государственной поддержки. Такие меры предусмотрены в проекте федерального бюджета на следующие три года, который совсем недавно был внесен правительством в Государственную Думу», — добавил он. Правительство продолжит предоставлять аграриям как льготные краткосрочные кредиты на текущие полевые работы, так и на реализацию инвестиционных проектов, заверил он.



Как ранее писал «Агроинвестор», на финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства в следующем году планируется направить 290,7 млрд руб. против почти 384,2 млрд руб., согласно сводной бюджетной росписи на 1 сентября. В 2027 году на госпрограмму пока предусмотрено 308,5 млрд руб., в 2028-м — 338,6 млрд руб. Проект бюджета на 2025 год изначально предполагал финансирование агрогоспрограммы в объеме 266,9 млрд руб.



Также Мишустин обратил внимание, что все большее значение приобретает кадровый вопрос, что во многом связано с уровнем производительности АПК. «Для дальнейшего интенсивного развития сектора требуется внедрение высокотехнологичных инструментов последнего поколения, — отметил он. — Фактически речь идет о новом этапе формирования продовольственной безопасности страны. Если раньше надо было нарастить объемы выпуска собственных товаров, чтобы сократить импорт, то здесь уже добились весомых результатов, причем за достаточно короткие сроки. Теперь важно сделать следующий шаг — создавать условия для масштабного внедрения научно-исследовательских разработок с использованием самых актуальных технологий и цифровых платформ».



Современные агротехнологии помогают достаточно быстро выводить растения с заданными свойствами и высокопродуктивные породы животных, а сельхозпроизводителям — предоставлять компактные решения с высоким уровнем автоматизации. Также развивается использование искусственного интеллекта, благодаря внедрению которого аграрии смогут снижать издержки и повышать эффективность производства, уверен глава правительства.



Кроме того, до 2030 года на единой цифровой платформе должны быть объединены все профильные министерства и ведомства, включая Минсельхоз, Росрыболовство, Россельхознадзор и ряд других ведомств, рассказал Мишустин. По его словам, такое «единое окно» поможет упростить взаимодействие между участниками аграрного рынка. «Уровень цифровизации в агросекторе будет только расти. Это приведет к системной трансформации многих направлений, производственных процессов, профессий, что открывает уникальные возможности для самореализации в науке, бизнесе, государственном управлении», — уверен он.



