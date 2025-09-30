Проект федерального бюджета предполагает снижение господдержки АПК

Около 40% от всех предусмотренных по программе средств пойдет на субсидирование кредитов А. Гордеев / Ведомости

На финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства в следующем году планируется направить 290,7 млрд руб. против почти 384,2 млрд руб., согласно сводной бюджетной росписи на 1 сентября, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы. В 2027 году на госпрограмму пока предусмотрено 308,5 млрд руб., в 2028-м — 338,6 млрд руб. Проект бюджета на 2025 год изначально предполагал финансирование агрогоспрограммы в объеме 266,9 млрд руб.



В рамках госпрограммы больше всего средств в следующем году предполагается направить на федеральный проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» - 122,4 млрд руб., что, однако, меньше, чем в 2025-м (почти 168,6 млрд руб.). Из этой суммы 117,88 млрд руб. пойдет на субсидирование льготных кредитов (152,98 млрд руб. в этом году).



На федеральный проект «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» будет выделено 76,5 млрд руб. против 108,1 млрд руб. в этом году. Больше всего средств в рамках проекта — 35,27 млрд руб. — планируется направить на субсидии для поддержки приоритетных направлений АПК. В этом году на них предусмотрено 49,36 млрд руб. В рамках этого федерального проекта увеличится финансирование на субсидии бюджетам новых регионов для поддержки отдельных подотраслей растениеводства, животноводства и переработки продукции — с 4,08 млрд руб. до 4,9 млн руб., а также субсидии «Росагролизингу» - с 11,95 млрд руб. до 12,04 млрд руб.



Финансирование федеральных проектов, входящих в нацпроект «Международная кооперация и экспорт» снизится с 47,7 млрд руб. до 20,6 млрд руб. В 2027 году на эти цели предусмотрено около 21,8 млрд руб., в 2028-м — 52,19 млрд руб. В случае принятия решений об установлении ставок вывозных таможенных пошлин в отношении гороха, сушеного нута, сушеной чечевицы, мороженой рыбы, за исключением сардины иваси, и ракообразных дополнительные средства могут быть направлены на реализацию мероприятий федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», говорится в пояснительной записке.



На реализацию нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» в 2026 году в рамках госпрограммы планируется выделить 14,9 млрд руб. против 8,6 млрд руб. в этом году. В 2027 и 2028 годах финансирование предполагается увеличить до 19,68 млрд руб. и 19,3 млрд руб. В целом на нацпроект в следующем году предусмотрено 19,78 млрд руб. (14,4 млрд руб. в 2025-м). Больше всего средств по нацпроекту — 10,5 млрд руб. — пойдет на федеральный проект «Кадры в АПК». На проект «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике» предусмотрено 7,3 млрд руб. В этом году на эти направления заложено 7,38 млрд руб. и 6,1 млрд руб. соответственно.



Субсидии на развитие виноградарства и виноделия снизятся с 4,29 млрд руб. в 2025 году до 3,96 млрд руб. в следующем, на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей — с 3,69 млрд руб. до 3,5 млрд руб. На новый федеральный проект «Развитие малого агробизнеса» в бюджете заложено свыше 6,7 млрд руб. Финансирование госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» уменьшится со 116 млрд руб. до 81,5 млрд руб. В том числе финансирование федерального проекта «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» сократится с 70,86 млрд руб. до 45,7 млрд руб.



