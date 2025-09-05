Местные производители не могут предложить потребителю конкурентоспособную цену и при этом оставаться эффективными Pixabay

На Дальнем Востоке необходимо повышать эффективность птицеводства, об этом сказал гендиректор УК «АПК Приморье» Алексей Ткачев на сессии, посвященной агропрому, которая прошла в рамках Восточного экономического форума. Он отметил, что на территории Дальнего Востока производится всего около 50 тыс. т мяса птицы при общей численности населения в макрорегионе в 7,9 млн человек. «С учетом того, что общее потребление мяса птицы в среднем на человека составляет от 32 кг до 35 кг, общая емкость рынка Дальнего Востока по этой продукции — порядка 260 тыс. т», — подсчитал он. Таким образом, макрорегион на сегодняшний день закрывает лишь 19-20% внутренней потребности в мясе птицы.



Ключевая проблема отрасли, по мнению руководителя — инкубационное яйцо. Объем производства инкубационного яйца на Дальнем Востоке, по его информации, на сегодняшний день существенно ниже общей потребности рынка. Большая часть генетики поставляется компанией Aviagen. «Мы находимся в ключевой зависимости от этого производителя и периодически видим колебания стоимости инкубационного яйца, проблемы с его поставкой, — поделился Ткачев. — Ключевая составляющая, которую нам нужно развивать — это генетика». Кроме развития собственных кроссов, добавил он, стоит обратить внимание на опыт зарубежных птицеводов, которые стараются сотрудничать с несколькими поставщиками генетики, чтобы исключить риск работы с монопоставщиком.



Еще одна проблема дальневосточных птицеводов — невозможность предложить потребителю конкурентоспособную цену и при этом оставаться эффективными. Стоимость завозимой в макрорегион куриной грудки на полке, по словам Ткачева, составляет 240 руб./кг. «Местные производители не могут дать такую цену реализации, — подчеркнул он. — Эффективность их не столь высока. В структуре себестоимости производства мяса птицы порядка 70% занимают корма, а урожайность той же самой сои в Приморском крае составляет 1,8-2 т/га, в то время как средний показатель, например, в Бразилии или США — 3,5 т/га». При этом, уточнил он, на Дальний Восток из Центральной России и Зауралья завозится замороженная птица.



Для того, чтобы отрасль развивалась более активно, птицеводам макрорегиона необходимо расширение поддержки производства генетики и внедрение наукоемких отраслей. Это позволит повышать эффективность собственных кроссов, увеличить объемы производства инкубационного яйца и его доступность для местных производителей, считает Ткачев. Кроме того, необходимо дополнительное субсидирование внедрения искусственного интеллекта. «Мы как предприятие от поля до прилавка активно занимаемся внедрением искусственного интеллекта и видим, какие удивительные эффекты эти технологии могут принести», — заключил руководитель.



