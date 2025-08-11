Племенным хозяйствам компенсируют до 70% затрат на внедрение геномной селекции

В перспективе будет сформирована отечественная система геномной оценки Д. Гришкин / Ведомости

Правительство будет софинансировать племенным хозяйствам до 70% затрат на исследования племенной ценности и заболеваний животных. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами. Для выполнения ключевых задач в сфере продовольственной безопасности нужно укреплять технологические возможности агропромышленного комплекса страны, отметил он. Одно из важнейших направлений — развитие научных разработок в области селекции и генетики, эта работа ведется в рамках нацпроекта по обеспечению технологического лидерства, добавил глава правительства.



За прошедшие годы в России была сформирована обширная племенная база по 13 видам сельхозживотных, рассказал в ходе совещания вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, мы в достаточной мере обеспечиваем себя генетическим материалом в свиноводстве, а также по крупному рогатому скоту мясного и молочного направлений. «С 2023 года у нас активно развивается племенное птицеводство, для чего при поддержке Правительства был создан селекционно-генетический центр «Смена», — напомнил он. — Вместе с тем нам надо развивать качественные характеристики племенного поголовья. Решение этой задачи предусмотрено в рамках нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности"».



Впервые на федеральном уровне предложены специальные меры поддержки для стимулирования научных разработок и внедрение инновационных методов. В первую очередь это касается геномной селекции, которая позволяет быстрее выявлять и закреплять у сельхозживотных полезные продуктивные качества, что значительно ускоряет процессы племенной работы, рассказал Патрушев. По его словам, возмещение до 70% затрат на молекулярно-генетические исследования крупного рогатого скота позволит повысить темпы прироста продуктивности сельхозживотных, а значит — и объемы производства продукции. В этом году на данное направление в федеральном бюджете предусмотрено почти 0,5 млрд руб. Поддержку смогут получить любые племенные хозяйства, которые будут использовать в работе инструменты геномной селекции.



«Рассчитываем, что в 2025 году средства могут получить порядка 400 заявителей. В дальнейшем сумму, предусмотренную на это направление, планируем увеличивать», — сказал Патрушев. В перспективе будет сформирована отечественная система геномной оценки, которая позволит эффективнее вести работу по повышению продуктивных качеств животных, добавил он.



