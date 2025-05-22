«Август-Агро» увеличит производство молока почти вдвое

Молочная отрасль имеет долгий производственный цикл Д. Гришкин / Ведомости

«Август-Агро» за счет роста продуктивности стада и запуска нового комплекса на 3,7 тыс. коров в этом году рассчитывает увеличить производство молока почти вдвое — до 90 тыс. т, рассказала «Агроинвестору» заместитель гендиректора по животноводству компании Наталия Козлова. «Наш главный и постоянный вызов — работа с себестоимостью молока, увеличение прибыльности производства, — отметила она. — При этом основной ресурс мы видим в повышении эффективности труда всего коллектива — от руководителя до подсобного рабочего».



По ее словам, это серьезная задача, но она одна из немногих, решение которой находится почти полностью во власти компании. «Мы не можем регулировать цены на корма или ветпрепараты, на ГСМ или закупочные цены на молоко, а вот эффективно организовать производство и свои трудовые ресурсы можем и должны», — подчеркивает руководитель.



В последние годы перед животноводами постоянно встают все новые задачи по адаптации сложившейся технологии производства к изменяющимся условиям, продолжает Козлова. По ее словам, реагировать необходимо быстро, что непросто. «Иногда такие изменения носят фундаментальный характер. Так, с рынка полностью ушли многие ветпрепараты, некоторые корма, а качество имеющихся зачастую пока не отвечает потребностям высокопродуктивных животных, — сетует она. — При этом, очевидно, коровам невозможно что-то объяснить или сказать “подождите”, поэтому приходится находить замещающие решения. К сожалению, пока не все они нас устраивают».



Молочная отрасль имеет долгий производственный цикл, и можно смело говорить о том, что сейчас мы фиксируем эффективность инвестиций, сделанных в 2020—2021 годах, говорит Козлова. При этом цикличность, характерная для динамики цены на молоко, также подсказывает, что инвестиции в молочное животноводство, осуществленные четыре-пять лет назад (на начальном этапе снижения закупочных цен), были наиболее интересными, рассуждает Козлова. «Построенные в тот момент комплексы охватили и период роста цены на молоко до рекордных значений прошлого года, и следующий за ним период относительно высоких, но медленно снижающихся цен, — комментирует она. — Кроме того, такие хозяйства сформировали на этом этапе высокопродуктивные стада, настроили производственные процессы и наработали опыт. И именно они смогли использовать благоприятный момент в максимальной степени».



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