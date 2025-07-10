«Зеленая Долина» начала строить молочный комплекс за 36 млрд рублей

Запуск первой очереди предприятия намечен на 2027 год Pixabay

АПХ «Зеленая Долина» заложила первый камень в строительство животноводческого комплекса под Сергиевым Посадом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Телеграм-канале. По его словам, комплекс станет крупнейшим в России и Европе и будет рассчитан на 39,5 тыс. голов КРС. Запуск первой очереди намечен на 2027 год, выход на плановую мощность, которая составит 216 тыс. т молока в год, — на 2030-й.



Соглашение о реализации проекта было подписано в ходе прошедшего в июне Петербургского международного экономического форума. Тогда сообщалось, что «Зеленая Долина» вложит около 36 млрд руб. в создание экосистемы для развития производства молока. В составе комплекса будет создан цех глубокой переработки молока, также он будет производить 372 тыс. т кормов в год. «Особое внимание предприятие уделит развитию малого бизнеса: комплекс станет центром поддержки фермерских хозяйств, предоставляя им корма, ветеринарные услуги и помощь в воспроизводстве скота, — отметил Воробьев — Уверен, что такие масштабные и технологичные проекты сделают сельское хозяйство одной из самых привлекательных и перспективных отраслей, в том числе для молодых специалистов».



Также Воробьев сообщил, что Подмосковье занимает лидирующие позиции в России по производству сыра, йогурта, творога, мороженого, кисломолочных продуктов, молока и сухих сливок. «Сейчас у нас реализуется еще 10 инвестпроектов в молочном животноводстве: племзавод “Повадино” в Домодедове, МТФ “Елгозино” и колхоз “Петровский” в Клину, КФХ “Цветков” в Щелкове, агрофирма “Окская Нива” в Луховицах, ГК “Агро-Центр” в Чехове, “Тиэйч — Рус Милк Фуд” в Волоколамском, “Агроинновация” в Лотошино, СП “Нива” в Серебряных Прудах, “Ступинская Нива”, — перечислил глава региона, добавив, что в 2025 году на поддержку аграрного сектора Московской области выделено почти 6 млрд руб. из регионального и федерального бюджетов.



«Зеленая Долина» - агрохолдинг полного цикла, работающий «от поля до прилавка» в Белгородской области. Специализируется на молочном животноводстве и производстве кормов. В его структуру входят четыре растениеводческих производства, четыре нетельных комплекса, пять молочно-товарных комплексов, а также 47,2 тыс. га пашни и две сыроварни, говорится на сайте компании. Поголовье коров превышает 11,5 тыс.



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