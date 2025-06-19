В Подмосковье построят завод по производству заменителей грудного молока

Завод станет первым в России полностью локализованным предприятием по выпуску детских молочных смесей с использованием местного сырья Freepik.com

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области подписало соглашение с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и производителем молочной продукции «Мулти Милк» о сотрудничестве в реализации проекта по производству адаптивных детских молочных смесей — заменителей грудного молока. Документ был подписан на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья. Общий объем планируемых инвестиций составит до 15 млрд руб. Ввод предприятия в эксплуатацию намечен на 2027 год.



В проект также вовлечен инвестор из ОАЭ, который уже имеет опыт запуска аналогичных производств на Ближнем Востоке. Завод станет первым в России полностью локализованным предприятием по выпуску детских молочных смесей с использованием местного сырья — 100% молока будет поставляться с российских ферм и агропредприятий, пишут «Ведомости» со ссылкой на РФПИ. Готовую продукцию планируется поставлять по всей России, а также на экспорт.



Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев отметил важность сотрудничества российских и иностранных партнеров, которое позволяет внедрять технологии, использовать локальное сырье и закладывать фундамент для дальнейшего развития индустрии детского питания в стране. По его словам, новый завод станет «существенным вкладом» в экономику Подмосковья и поможет многим семья с детьми.



«Участок для реализации масштабного проекта по строительству высокотехнологичного комплекса по производству сухих молочных смесей для детей передан инвестору в Можайском округе по льготной программе. <…> Благодаря реализации проекта в регионе появятся более 170 новых рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

