В Липецкой области открыли ферму на 1,8 тысячи коров

Компания «Милк-АгроИнвест» создала производство полного цикла «от поля до прилавка» липецкаяобласть.рф

Компания «Милк-АгроИнвест» (входит в группу «Агроинвест») открыла в Липецкой области роботизированный животноводческий комплекс на 1,8 тыс. коров, сообщила пресс-служба правительства региона. На предприятии создано около 100 новых рабочих мест для жителей района. Объем инвестиций в проект не уточняется. Комплекс будет поставлять сырье на один из крупнейших молокоперерабатывающих заводов региона, при этом благодаря короткой логистической цепочке молоко сможет поступать от фермы к потребителю в течение суток, отмечается в сообщении.



«Этот проект — яркий пример возрождения молочного животноводства в регионе. Мы не просто создаем современное производство, но и вносим вклад в здоровье нации, обеспечивая потребителей качественными натуральными продуктами», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. В своем Телеграм-канале он также уточнил, что у компании свои поля и корма, что позволяет получать экологичное молоко. Компания «Милк-АгроИнвест» создала полноценный агрокластер — полный цикл «от поля до прилавка», подчеркнул глава региона, отметив, что «молочное животноводство может и должно развиваться в нашем регионе».



Группа «Агроинвест» ведет свою деятельность на территории Липецкой области с 2015 года. С 2022-го, когда комплекс «Милк» вошел в состав холдинга, осуществлялась масштабная реконструкция производственных мощностей приобретенной фермы, создавались комфортные условия для проживания животных, проводилось оснащение передовым оборудованием. «Милк-АгроИнвест» - вторая молочная ферма группы в Липецкой области.



Группа «Агроинвест» работает на территории семи регионов: Волгоградской, Липецкой, Курской, Воронежской, Тамбовской, Рязанской и Самарской областей. Основное направление деятельности — растениеводство: выращивание зерновых и масличных культур, а также реализация овощеводческих и животноводческих проектов. Бенефициаром компании является Сергей Кукура, который владеет 67% уставного капитала ООО «Агроинвест».



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