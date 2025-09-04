РСХБ: Дальнему Востоку нужна особая стратегия развития АПК

В числе перспективных направлений — производство овощей закрытого грунта и мяса птицы Ю. Эйвазова / Ведомости

Дальнему Востоку нужна особая стратегия развития АПК, сказала первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина на сессии, посвященной агропрому, которая прошла на Восточном экономическом форуме. В числе прорывных направлений, которые эксперт выделила в плане развития в макрорегионе — овощи закрытого грунта, где отмечен почти двукратный рост за последние десять лет, а также выпуск мяса птицы, производство которого увеличилось почти в 1,5 раза.



С классической точки зрения Дальний Восток имеет хорошие предпосылки для развития агропромышленного бизнеса, подчеркнула Жачкина. Поскольку макрорегион не обеспечивает собственное население достаточным количеством продукции, здесь есть потенциал для инвестиций. Кроме того, Дальний Восток имеет хорошие перспективы для развития экспорта из-за близости к огромному Азиатско-Тихоокеанскому рынку с объемом импортируемой продукции почти в $ 500 млрд. Сейчас там активно развивается логистика, местным предприятиям оказывается поддержка со стороны Минсельхоза по субсидированию инвестпроектов. «Тем не менее, мы видим, что доля крупного бизнеса в АПК макрорегиона очень низкая по сравнению с остальными субъектами России и составляет 21%», — подчеркнула Жачкина.



При этом, обратила внимание она, на Дальнем Востоке живет всего 8 млн человек. «А площадь макрорегиона — это две Индии», — обратила внимание эксперт. В целом, отметила она, в России АПК развивался таким образом, что сначала была обеспечена внутренняя потребность в продовольствии, а затем компании стали его экспортировать. «И вроде как этот успешный опыт подсказывает, что нужно сначала обеспечить собственной продукцией население Дальнего Востока, а дальше идти на экспорт, — сказала Жачкина. — Но мы посмотрели на эту ситуацию с другой стороны и увидели несколько иную перспективу в пути развития макрорегиона: при строительстве производственных мощностей одновременно делать акцент и на обеспечение внутреннего рынка, и сразу же для экспорта».



Например, в сегменте свежих овощей на Дальнем Востоке есть потенциал как для снижения цен на полке и закрытия собственного потребления, так и для экспорта в соседние страны, например Китай и Монголию. Вопрос в том, где взять средства на такие масштабные проекты в условиях повышения стоимости денег, а также дорогих и малодоступных привычных ранее европейских технологий.



В Россельхозбанке считают, что потенциально успешным может быть сотрудничество Дальнего Востока и Китая — такой положительный опыт уже есть в других отраслях промышленностей. «Мы привлекаем китайских инвесторов с их финансированием, генподрядчиками, которые обеспечивают строительство полного цикла и контроль. Получается конструкция, когда китайцы привозят деньги, технологию, частично рабочую силу, контракты на выкуп продукции», — рассказала Жачкина. В итоге такие предприятия получают гарантированный сбыт, так как часть выпускаемой продукции идет на внутренний рынок, а ее избыток — на экспорт. Эксперт добавила, что китайские аналитики прогнозируют, что к 2032 году средний доход на душу населения в стране должен вырасти до $1,2-1,3 тыс., а значит, потребление в Китае будет расти, и потенциал для увеличения экспорта туда очень большой.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

