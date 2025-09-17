Утверждены новые правила страхования сельхозживотных с господдержкой

В целом по всем направлениям животноводства в прошлом году было застраховано 47% поголовья «ЭкоНива»

Президиум Национального союза агростраховщиков (НСА) утвердил согласованные с Банком России, Минсельхозом и Минфином новые правила страхования сельхозживотных с господдержкой. Основные изменения связаны со вступившими в силу поправками к закону о господдержке в сфере сельхозстрахования, которые учитывают расширение страхового покрытия рисков животноводства, говорится в сообщении союза.



С 1 сентября законом расширен перечень рисков, на случай которых может быть застраховано поголовье на условиях субсидирования: в него добавлены случаи утраты животных из-за паводка или половодья, также изменение затронуло страхование от опасных инфекционных заболеваний. Кроме того, расширено понятие утраты застрахованных объектов: теперь оно включает не только гибель животных в результате болезни, но и их изъятие госорганами для уничтожения при проведении карантинных мер.



Также конкретизированы и упрощены отдельные положения правил: порядок выявления опасного заболевания на застрахованном животноводческом объекте, порядок обращения в страховую компанию с заявлением об убытке, конкретизированы положения, связанные с применением страховой франшизы, и др. Новые правила устанавливают, что в договор страхования животных с господдержкой должно быть включено условие, согласно которому к страховщику не переходит право требования страхователя на возмещение ущерба за счет средств бюджета субъекта РФ. «В целом все изменения направлены на больший учет интересов аграриев, снижение организационной и бумажной нагрузки при заключении договора и получении страховых выплат», — отметил президент НСА Корней Биждов.



В целом по всем направлениям животноводства в прошлом году было застраховано 47% поголовья ферм. При этом в птицеводстве и свиноводстве охват страхованием в последние несколько лет стабильно превышает 60%. «Ежегодно страховые компании НСА осуществляют масштабные страховые выплаты за погибшее поголовье: в 2024 году животноводы получили от агростраховщиков 2,5 млрд руб. возмещения», — уточнил Биждов.



