ИКАР: экспорт риса может поддержать рисоводческие предприятия

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что возобновление экспорта риса поддержит экономику рисоводческих хозяйств Юга России. Об этом он сказал в эфире РБК ТВ Юг. «Имеет смысл обсудить модель ограниченного экспорта и внедрить ее в рынок. Без экспорта отрасль долго продержаться не сможет», — отметил он (цитата по РБК). Запрет на экспорт риса и рисовой крупы за пределы ЕАЭС был введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае. Однако в 2025 году правительство ввело тарифную квоту на экспорт 50 тыс. т рисовой крупы и шелушеного риса, она действует с 1 июля по 31 декабря 2025 года, при этом отгрузки риса-сырца запрещены. По словам Рылько, введенное ранее эмбарго отрицательно повлияло на рентабельность и экономическое положение рисоводов, особенно на фоне хорошего урожая последних двух лет. «Надеемся, что в этом сезоне будет хотя бы ограниченный экспорт, чтобы хозяйства смогли разгрузиться от излишних запасов и подзаработать», — сказал Рылько.



Весной «Агроинвестор» писал, что подкомиссия правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции запустила проработку вопроса о сохранении возможности экспорта переработанного риса в 2026 году и в последующих периодах. Предполагалось, что отгрузки будут возможны при урожае риса более 1,1 млн т. Решение по данному вопросу планировалось принять в рамках подкомиссии в третьем квартале текущего года. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что России нужно снимать все ограничения на экспорт риса, поскольку его урожай в этом году составит более 1 млн т, и этот показатель стабилен. «На мировом рынке цены на рис очень низкие, поэтому не стоит бояться, что как только откроется экспорт, они вырастут (в России) и мы останемся без риса», — прокомментировал он «Агроинвестору». Так, продолжает эксперт, сейчас тайский рис-крупа (5% колотый) стоит всего $338/т FOB Бангкок, а в начале октября 2024-го цена достигала $500/т.



По данным Минсельхоза на 8 октября, остаток квоты на экспорт рисовой крупы составляет 38,83 тыс. т из 50 тыс. т.

Летом председатель Совета Ассоциации «Национальный семенной альянс» Игорь Лобач говорил, что экспортную квоту на рис могут увеличить. «Есть предположения, что если мы отправим на экспорт 50 тыс. т крупы, при этом сохранятся остатки, да еще и получим неплохой урожай, что вероятно, то размер экспортной квоты могут увеличить», — оценивал он. Для того, чтобы обеспечить растущую потребность России в рисе, достаточно около 700 тыс. т с учетом новых регионов. «Чтобы получить такое количество крупы, необходимо порядка 1,1 млн т риса-сырца. На сегодняшний день Россия стабильно производит 1,1-1,5 млн т рисового зерна. До разрушения Федоровского гидроузла валовый сбор составлял 1,2 млн т, — напомнил Лобач. — И это говорит о том, что у нас есть определенный объем риса, который необходимо экспортировать».



Россия стабильно экспортировала рис в последние 10 лет. Объем поставок на внешние рынки в этот период составлял от 80 тыс. т до 240 тыс. т крупы в год. Средний показатель — примерно 160-180 тыс. т. После ограничений 2022 года отгрузки сократились до 40 тыс. т, при этом импорт почти не изменился. Это привело к избытку риса на внутреннем рынке и как следствие — снижению цен. Ведущий специалист-аналитик Ассоциации «Национальный рисовый союз» Валерий Ладатко говорил, что запрет на вывоз риса имел какой-то смысл сезоне-2022/23, когда произошло обрушение Федоровского гидроузла. «Но на протяжении последних двух лет мы видим, что производство риса не падает, а в прошлом году вообще был поставлен рекорд по валовому сбору», — подчеркивал эксперт. Значит, добавлял он, и продление запрета на поставки за рубеж утратило всякий смысл с точки зрения продовольственной безопасности, зато оно привело к снижению рентабельности и спроса на продукцию.



