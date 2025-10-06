Минсельхоз против скрещивания пшеницы с кактусом

В этом году урожай в Краснодарском крае и Ростовской области был «выжжен» из-за засухи А. Орлов / Ведомости

России нужно быстрее двигаться в развитии генных технологий, чтобы опережать климатические изменения, однако Минсельхоз против генной модификации в сельском хозяйстве, сказала глава ведомства Оксана Лут на главной стратегической сессии форума «Биопром 2025», пишет РИА «Новости». «Скрещивать, условно, пшеницу с кактусом, для того чтобы пшеница была более засухоустойчивой, конечно, мы точно категорически против», — отметила она.



При этом министр признала, что климат меняется, в этом году урожай в Краснодарском крае и Ростовской области был «выжжен» из-за засухи. Поэтому «нужно быстрее думать, что делать с технологиями по выращиванию». Таже, по словам Лут, агроведомство категорически против радикальных решений, «еды без поля», созданной в пробирке.



Министр подчеркнула, что в России можно вырастить все что угодно, приведя в качестве примера строительство первой в стране теплицы для возделывания бананов. Также, по ее словам, в ведомство недавно обратился селекционер с просьбой найти саженцы красного киви, которое никогда не росло в России. «Это может казаться смешным, но объективно мы можем вырастить все что угодно», — цитирует Лут ТАСС.



Между тем, вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным сообщил, что по итогам этого года показатель самообеспеченности семенами, по прогнозам, может приблизиться к 70%, тогда как в 2022-м он был на уровне 60%. Также он отметил, что для решения задачи дальнейшего увеличения производства продукции растениеводства идет поиск решений, в том числе возможности сбора двух урожаев с одного поля. Что касается борьбы с засухой, то планируется тиражировать успешную практику Ставропольского края по применения специальных самолетов для искусственного увеличения осадков.



