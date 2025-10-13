разделы

Спецпроект: проблема устойчивости сорняков
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Теплицы на площади в 1,5 тысячи гектаров нуждаются в модернизации

Она нужна для увеличения урожайности и валовых сборов

1,7 тысячи гектаров теплиц — это современные и технологичные комплексы
В России в реконструкции нуждаются 1,5 тыс. га устаревших теплиц, им требуется модернизация, чтобы увеличить урожайность, валовые сборы, а также для обеспечения круглогодичной работы. Об этом сказал директор по стратегическим вопросам Игорь Мозговенко в ходе выставки «Золотая осень — 2025», его слова приводит поле.рф. Он также добавил, что площадь современных теплиц сейчас составляет 1,7 га. 

По словам Мозговенко, стоимость одного тепличного комплекса на 10 га составляет 4,5 млрд руб. и больше. На сегодняшний день наиболее привлекательные меры господдержки на Дальнем Востоке, в Сибири и в Калининграде — это компенсация капитальных затрат в размере 20% и льготные кредиты на 15 лет с компенсацией 70% ключевой ставки ЦБ, отметил он. «Именно благодаря этим мерам сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири строится 57 га новых производственных площадей членами нашего Союза. Однако же в других регионах таких мер нет», — подчеркнул Мозговенко.

Поскольку в других регионах нет выгодных кредитов на строительство, оно, «можно сказать, практически завершилось, темпы упали, достраиваются только вторые, третьи, четвертые, пятые очереди, там, где уже есть тепличные комплексы и инфраструктура», добавил он. Мозговенко также обратил внимание, что зимой производить овощи намного дороже, чем в другие периоды. Союз обратился в с предложением увеличить коэффициент компенсации части затрат на производство овощей в этот период. « это предложение поддержал, за что мы очень благодарны. Проект сейчас лежит в правительстве. Мы, в свою очередь, ждем положительного решения», — сказал он. 

Гендиректор компании Тамара Решетникова говорит, что сейчас в России действительно насчитывается порядка 1,5 тыс. га устаревших теплиц, но вопрос в том, нужно ли их модернизировать. «Себестоимость производства у них ниже, чем у современных теплиц, которые требуют, во-первых, гораздо больших инвестиций <...>, во-вторых, их текущие операционные расходы выше, поскольку подавляющее большинство новых теплиц используют досвечивание, системы управления микроклиматом. Естественно, затраты сильно выше, чем у весенних теплиц, которые начинают работать фактически только в марте-мае и заканчивают в октябре», — прокомментировала Решетникова «». 

По ее словам, современные и устаревшие теплицы работают в разных сегментах, и продукция вторых в сезон снижает цену плодоовощной продукции в розничной торговле. «Если их не будет, то крупные современные тепличные комплексы, скорее всего, смогут поднять цены», — рассуждает эксперт, добавляя, что летом многие из них «работают в минус» из-за массового производства, в том числе в старых теплицах. В случае реконструкции всех устаревших комплексов производство вырастет примерно на 120 тыс. т, в то время как острой нехватки томатов и огурцов в целом по России нет, рынок сбалансирован, цены — относительно комфортны, а импорт — необходимая составляющая этого баланса, поскольку он дешевле отечественной продукции: в основных странах-поставщиках климат позволяет не использовать сложные конструкции и технологии, что снижает производственные затраты. 

С другой стороны, в России сохраняется дефицит нишевых овощей — баклажанов, кабачков, цуккини, сладкого перца — и они в большинстве своем импортируются, продолжает Решетникова. Однако это связано как раз с тем, что выращивать их в российских современных теплицах довольно дорого, а сроки хранения позволяют ввозить их из Ирана, Турции и других стран с более теплым и солнечным климатом. «Мы не сможем с ними конкурировать по цене», — объясняет Решетникова. По ее мнению, в целом реконструкция устаревших теплиц для производства огурцов и томатов актуальна для отдельных регионов — например, для Дальнего Востока: поставлять туда овощи из других округов сложно из-за нюансов логистики, в результате импорт обеспечивается за счет Китая. «С моей точки зрения, часть этих устаревших теплиц (в целом по России) можно использовать в весеннем обороте для баланса рынка, или же переоборудовать их под выращивание рассады, цветов и др., что не требует дорогостоящего оснащения и конструкций», — говорит Решетникова, добавляя, что совсем устаревшие теплицы, по ее мнению, могут прекратить работу в принципе.  

